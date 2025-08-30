दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मौत

चेन्नई। सविता मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 39 वर्षीय कार्डियक सर्जन डॉ. गार्डलिन रॉय की ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई।
डॉ. गार्डलिन को बचाने के लिए सीपीआर (CPR), एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप और यहां तक कि ईसीएमओ (ECMO) तक का सहारा लिया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि डॉ. रॉय को दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि, उनकी लेफ्ट मेन आर्टरी 100% ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया।
डॉ. कुमार के मुताबिक, यह कोई पहला मामला नहीं है। 30 से 40 वर्ष की उम्र के डॉक्टरों में हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहा है। लंबे वर्किंग ऑवर्स (12-18 घंटे, कई बार 24 घंटे तक), तनावपूर्ण जीवनशैली, अनहेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम की कमी और हेल्थ चेकअप को नजरअंदाज करना इसके बड़े कारण हैं।
उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आजकल डॉक्टर सहित कई युवा लोग डिप्रेशन और एंग्जायटी का शिकार हो रहे हैं और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं।