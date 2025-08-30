UP News: मतदाता सूची में 9000 से ज्यादा फर्जी वोटर, आगरा पंचायत चुनाव से पहले हुई बड़ी गड़बड़ी

आगरा। आगरा में पंचायत चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। विधानसभा निर्वाचन नामावली से मिलान में 9 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त से 28 सितंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू कर दिया है और अंतिम सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम सामने आना प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। एत्मादपुर तहसील के प्राथमिक पाठशाला बास बादाम में ममता नाम की मतदाता का नाम चार अलग-अलग जगहों पर दर्ज मिला। इसी तरह, फतेहाबाद तहसील के रनपुरा गांव में राधा नाम की महिला का नाम तीन जगहों पर दर्ज है।
जांच में सामने आया कि मतदाता सूची में करीब 7 हजार से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका नाम दोहराया गया है। कई स्थानों पर पति या पिता का नाम भी अलग-अलग स्थानों पर दर्ज किया गया है।
त्रुटियों को दूर करने के लिए पहली बार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को उपलब्ध कराई गई है। हर मतदाता का आधार कार्ड लेकर मिलान किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें।
ब्लॉकवार डुप्लीकेट मतदाता -
कुल 20.29 लाख मतदाताओं में से 9000 से अधिक डुप्लीकेट नाम चिन्हित किए गए हैं।
जिले की 690 ग्राम पंचायतों में बीएलओ नामों का सत्यापन कर रहे हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार ने बताया कि सूची को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डुप्लीकेट नाम हटाकर केवल एक ही प्रविष्टि रखी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा।