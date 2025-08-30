मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP News: मतदाता सूची में 9000 से ज्यादा फर्जी वोटर, आगरा पंचायत चुनाव से पहले हुई बड़ी गड़बड़ी

    UP Politics: आगरा में पंचायत चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। विधानसभा निर्वाचन नामावली से मिलान में 9 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त से 28 सितंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू कर दिया है और अंतिम सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 11:34:27 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 11:39:23 AM (IST)
    UP News: मतदाता सूची में 9000 से ज्यादा फर्जी वोटर, आगरा पंचायत चुनाव से पहले हुई बड़ी गड़बड़ी
    Uttar Pradesh Elections 2026

    HighLights

    1. पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी का मामला।
    2. आगरा में ब्लॉकवार डुप्लीकेट मतदाता।
    3. निर्वाचन विभाग ने जांच शुरू कर दी।

    आगरा। आगरा में पंचायत चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। विधानसभा निर्वाचन नामावली से मिलान में 9 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त से 28 सितंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू कर दिया है और अंतिम सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

    पंचायत चुनाव से पहले खुला गड़बड़ी का मामला

    चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम सामने आना प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। एत्मादपुर तहसील के प्राथमिक पाठशाला बास बादाम में ममता नाम की मतदाता का नाम चार अलग-अलग जगहों पर दर्ज मिला। इसी तरह, फतेहाबाद तहसील के रनपुरा गांव में राधा नाम की महिला का नाम तीन जगहों पर दर्ज है।

    जांच में सामने आया कि मतदाता सूची में करीब 7 हजार से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका नाम दोहराया गया है। कई स्थानों पर पति या पिता का नाम भी अलग-अलग स्थानों पर दर्ज किया गया है।

    आधार कार्ड से मिलान

    त्रुटियों को दूर करने के लिए पहली बार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को उपलब्ध कराई गई है। हर मतदाता का आधार कार्ड लेकर मिलान किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें।

    यह भी पढ़ें- दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मौत

    जिलेभर में आंकड़े

    ब्लॉकवार डुप्लीकेट मतदाता -

    • एत्मादपुर- 611

    • खंदौली- 533

    • फतेहाबाद- 915

    • शमसाबाद- 767

    • जगनेर- 425

    • खेरागढ़- 468

    • सैंया- 580

    • बरौली अहीर- 715

    • बिचपुरी- 400

    • अकोला (सदर व किरावली)- 530

    • अछनेरा- 680

    • फतेहपुर सीकरी- 730

    • बाह- 650

    • पिनाहट- 468

    • जैतपुरकलां- 589

    कुल 20.29 लाख मतदाताओं में से 9000 से अधिक डुप्लीकेट नाम चिन्हित किए गए हैं।

    निर्वाचन विभाग का फोकस

    जिले की 690 ग्राम पंचायतों में बीएलओ नामों का सत्यापन कर रहे हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार ने बताया कि सूची को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डुप्लीकेट नाम हटाकर केवल एक ही प्रविष्टि रखी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.