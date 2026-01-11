मेरी खबरें
    Weather Update: कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट, राजस्थान के 26 जिलों में सोमवार को छुट्टी

    पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में शीतलहर के साथ-साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। दिल्ली और पंजाब में न्यूनतम तापमान ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 06:55:07 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 06:57:46 AM (IST)
    Weather Update: कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट, राजस्थान के 26 जिलों में सोमवार को छुट्टी
    लगातार शीतलहर का दौर जारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और ठिठुरन का दौर जारी है। शनिवार को भी पहाड़ी और मैदानी राज्यों का मौसम ऐसा ही बना रहा। वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। शनिवार को दिल्ली में इस सर्दी के मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। वहीं पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि राज्य में इस साल का सबसे कम तापमान है।

    पंजाब में शीतलहर का दौर

    इसके साथ ही पंजाब के दूसरे शहरों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमृतसर का न्यूनतम तापमान 1.3, फरीदकोट व गुरदासपुर का 3.2 डिग्री से. रहा। इसके साथ ही घने कोहरे कारण भी मौसम और दृश्यता प्रभावित हुई। पंजाब के कई जिलों में शनिवार को कोल्ड डे रहा। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनसार, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पंजाब के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है।


    दिल्ली में यलो अलर्ट जारी

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सर्दी के मौसम में सीजन की सबसे कम तापमान रहा। तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ घने कोहरे के कारण दिल्ली में दृश्यता भी प्रभावित हुई।

    यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड

    उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार शीतलहर और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। यूपी के पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है।

    राजस्थान में सोमवार को छुट्टी

    राजस्थान में शीतलहर का दौर जारी है। गलन भरी सर्दी और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के 26 जिलों में सोमवार तक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से रविवार को भी दर्जन जिलों में शीतलहर चलने का आशंका जताई है। शुक्रवार रात प्रदेश के जैसलमेर में तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

