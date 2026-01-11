Weather Update: कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट, राजस्थान के 26 जिलों में सोमवार को छुट्टी

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और ठिठुरन का दौर जारी है। शनिवार को भी पहाड़ी और मैदानी राज्यों का मौसम ऐसा ही बना रहा। वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। शनिवार को दिल्ली में इस सर्दी के मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। वहीं पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि राज्य में इस साल का सबसे कम तापमान है।

पंजाब में शीतलहर का दौर इसके साथ ही पंजाब के दूसरे शहरों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमृतसर का न्यूनतम तापमान 1.3, फरीदकोट व गुरदासपुर का 3.2 डिग्री से. रहा। इसके साथ ही घने कोहरे कारण भी मौसम और दृश्यता प्रभावित हुई। पंजाब के कई जिलों में शनिवार को कोल्ड डे रहा। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनसार, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पंजाब के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है।

दिल्ली में यलो अलर्ट जारी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सर्दी के मौसम में सीजन की सबसे कम तापमान रहा। तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ घने कोहरे के कारण दिल्ली में दृश्यता भी प्रभावित हुई। यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार शीतलहर और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। यूपी के पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है।