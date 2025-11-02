Dularchand Murder Case में बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक और NDA प्रत्याशी अनंत सिंह सहित तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क। दुलारचंद हत्या मामले में पटना पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा कानून तोड़ने या मामले को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।