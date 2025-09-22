Indian Railways: नवरात्र पर रेलवे रखेगा आपके खाने का ध्यान, मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का खाना, 50 ट्रेनों में की व्यवस्था

डिजिटल डेस्क। नवरात्र के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने इस अवधि में फलाहार पर रहने वाले यात्रियों के लिए बिना लहसुन और प्याज का भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

50 ट्रेनों में दिया जाएगा खाना यात्रियों की मांग पर बेस किचन से यह विशेष भोजन ट्रेन में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के फूड प्लाजा और कैंटीन में भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। IRCTC के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों से चलने वाली करीब 50 ट्रेनों जिनमें सप्तक्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस प्रमुख हैं इनमें यह सुविधा दी जाएगी।