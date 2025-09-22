नवरात्र पर मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन

डिजिटल डेस्क। नवरात्र पर्व पर केंद्र सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (LPG Gas Cylinder) वितरित किए जाएंगे। इस निर्णय से योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को जानकारी दी कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर लगभग 2,050 रुपये का व्यय करेगी। इसमें एक मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य जरूरी उपकरण शामिल होंगे। महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश नवरात्र के अवसर पर इस पहल को "नारी शक्ति के सम्मान" से जोड़ते हुए मंत्री पुरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं को सम्मान और अवसर देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का सम्मान देवी दुर्गा की तरह करते हैं। उज्ज्वला का यह विस्तार माताओं और बहनों के सम्मान व सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा।