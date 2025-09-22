मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नवरात्र पर मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन

    LPG Gas Cylinder: केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी जिससे लाभार्थियों की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपये खर्च होंगे जिसमें सिलेंडर चूल्हा और रेगुलेटर शामिल हैं। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:05:31 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 07:19:00 PM (IST)
    नवरात्र पर मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन
    मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा।

    HighLights

    1. नवरात्र पर मोदी सरकार का 25 लाख लोगों को तोहफा
    2. उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन
    3. सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी

    डिजिटल डेस्क। नवरात्र पर्व पर केंद्र सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (LPG Gas Cylinder) वितरित किए जाएंगे। इस निर्णय से योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को जानकारी दी कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर लगभग 2,050 रुपये का व्यय करेगी। इसमें एक मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य जरूरी उपकरण शामिल होंगे।

    महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश

    नवरात्र के अवसर पर इस पहल को "नारी शक्ति के सम्मान" से जोड़ते हुए मंत्री पुरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं को सम्मान और अवसर देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का सम्मान देवी दुर्गा की तरह करते हैं। उज्ज्वला का यह विस्तार माताओं और बहनों के सम्मान व सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा।

    मंत्री ने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए ऊर्जा की पहुंच आसान बनाती है। इस योजना ने न केवल महिलाओं की रसोई में धुएं से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी बेहतर किया है।

    यह भी पढ़ें- New GST Rates: खाने से लेकर एसी तक, आज से ये चीजें हुई सस्ती, नवरात्रि पर मिला बड़ा तोहफा

    जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था को नई गति

    हरदीप पुरी ने एक और अहम घोषणा करते हुए कहा कि हाल में लागू हुए जीएसटी सुधार देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरेंगे। उनके अनुसार, इन सुधारों से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 0.8 प्रतिशत तक की अतिरिक्त वृद्धि संभव है।

    मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से निम्न और मध्यम वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी सीधा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की उपभोग वस्तुओं पर कर घटने से लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और खपत बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।

    पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि विकसित भारत की राह आत्मनिर्भरता से होकर गुजरती है और जीएसटी सुधार उसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं। उनका कहना था कि इन कदमों से न केवल कारोबारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की दीर्घकालिक विकास रणनीति को भी गति मिलेगी।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.