DUSU Chunav Result 2025: अध्यक्ष समेत ABVP का तीन सीटों पर कब्जा, उपाध्यक्ष पद पर NSUI ने दर्ज की जीत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (DUSU Chunav) में राष्ट्र स्वंयसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कमाल करते हुए अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

इस बार छात्रों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। गुरुवार को छात्रों ने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए जमकर वोट किया, जहां 39.36 प्रतिशत छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट NSUI के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को मिले, जिनके खाते में 29339 वोट आए।

डूसू चुनाव रिजल्ट 2025

21 राउंड (अंतिम) के बाद

कुल पड़े मत

अध्यक्ष – 59,882

उपाध्यक्ष – 59,869

सचिव – 59,863

संयुक्त सचिव – 59,919

ABVP उम्मीदवार

अध्यक्ष – आर्यन मान – 28,821

उपाध्यक्ष – गोविंद तंवर – 20,547

सचिव – कुणाल चौधरी – 23,779

संयुक्त सचिव – दीपिका झा – 21,825

NSUI उम्मीदवार

अध्यक्ष – जोसलीन नंदिता चौधरी – 12,645

उपाध्यक्ष – राहुल झांसला – 29,339

सचिव – कबीर – 9,525

संयुक्त सचिव – लवकुश बधाना – 17,380

AISA–SFI उम्मीदवार

अध्यक्ष – अंजलि – 5,385

उपाध्यक्ष – सोहन – 4,163

सचिव – अभिनंदना – 9,535

संयुक्त सचिव – अभिषेक – 8,425

नोटा

अध्यक्ष – 3,175

उपाध्यक्ष – 5,820

सचिव – 7,365

संयुक्त सचिव – 7,314

मतदान में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी

बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मतदान में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 35 प्रतिशत छात्रों ने मतदान किया था। इस साल पहली बार चौथे साल के छात्र भी मतदाता के रूप में शामिल थे, लेकिन मत प्रतिशत में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इस बार कुल 153100 मतदाताओं में से 60272 ने मतदान में हिस्सा लिया।