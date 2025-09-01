LPG Price Update: गैस सिलेंडरों के दाम फिर घटे, अब इतने रुपये सस्ते मिलेंगे सिलेंडर... यहां जानें नई कीमत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम एक बार फिर कम कर दिए गए हैं। इस बार 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर 51 रुपये तक की कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा के लिए किया है। हालांकि कटौती सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर लागू होगी।

Oil marketing companies have revised the prices of commercial LPG gas cylinders. The rate of 19 kg commercial LPG gas cylinders has been reduced by Rs 51.50, effective from tomorrow. In Delhi, the retail sale price of a 19 kg commercial LPG cylinder will be Rs 1580 from September…

नई कीमतें 1 सितंबर से लागू होंगी। बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1580 रुपये होगी, जबकि अभी इसकी कीमत 1631.50 रुपये है।

1 जनवरी 2025 से कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 1 जनवरी को 14.50 रुपये, फरवरी में 7 रुपये की कटौती हुई थी। हालांकि, 1 मार्च 2025 को इसमें 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी।

इसके बाद 1 अप्रैल को 41 रुपये, 1 मई को 14 रुपये और 1 जून को 24 रुपये की कटौती हुई। 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपये की बड़ी कमी की गई थी। वहीं 1 अगस्त को 33.50 रुपये घटाए गए। अब फिर से 51 रुपये घटाकर नई दरें लागू कर दी गई हैं।