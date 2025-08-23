ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होते ही एक्शन में ED, कर्नाटक से कांग्रेस MLA गिरफ्तार, छापे में करोड़ों नकद व आभूषण मिले

मेरी खबरें
    ED ने कर्नाटक कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में 30 जगहों पर छापेमारी की जिसमें 12 करोड़ रुपये कैश और 6 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की गई। वीरेंद्र पर किंग567 राजा567 और पपीज003 जैसे नामों से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें चलाने का आरोप है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 03:17:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 03:17:07 PM (IST)
    1. ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के कुछ दिन बाद ईडी का बड़ा एक्शन
    2. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में 30 जगहों पर छापेमारी
    3. 12 करोड़ रुपये कैश और 6 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की गई

    एजेंसी, नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट पर एक्शन लेते हुए कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, मुंबई, गोवा और गंगटोक शामिल हैं, गोवा के पांच बड़े कैसिनो पर भी रेड हुई।

    ED ने की बड़ी कार्रवाई

    ED ने बताया कि बेंगलुरु की टीम ने शुक्रवार को चित्रदुर्ग शहर के विधायक केसी वीरेंद्र और अन्य के खिलाफ 30 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें चित्रदुर्ग जिले में छह, बेंगलुरु में 10, जोधपुर में तीन, हुबली में एक, मुंबई में दो और गोवा में आठ परिसर शामिल हैं।

    गोवा के ठिकानों में 5 कैसीनो शामिल

    पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले में ये तलाशी ली गईं।

    दुबई से भी निकला कनेक्शन

    ईडी ने कहा, जांच से पता चला कि आरोपी किंग567, राजा567, पपीज003 और रत्ना गेमिंग जैसे नामों से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहा था। इसके अलावा, आरोपी का भाई, केसी थिप्पेस्वामी दुबई से तीन व्यावसायिक संस्थाओं - डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज का संचालन कर रहा है, जो केसी वीरेंद्र की कॉल सेंटर सर्विस और गेमिंग संचालन से जुड़ी हैं।

    12 करोड़ रुपये कैश और ज्वेलरी जब्त

    विधायक के घर पर पड़ी रेड में 12 करोड़ रुपये नकद, जिसमें लगभग एक करोड़ विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी का सामान और चार वाहन बरामद किए। गौरतलब है कि ईडी का ये एक्शन संसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के कुछ दिन बाद लिया गया है।

