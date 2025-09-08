बिहार SIR पर बवाल... चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, आज होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फैसले को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिकाएं भी शामिल हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच चुनाव आयोग के नोट पर विचार करेगी। आयोग का कहना है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने SIR प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा किए थे।