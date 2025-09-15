Engineers Day 2025: हर साल 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे? जानें इतिहास, महत्व और इस दिन की कहानी

टिजिटल डेस्क: हर साल 15 सितंबर को भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे (Engineers Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन इंजीनियरों के कार्य, उनके नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के सम्मान में समर्पित है। इंजीनियर्स डे सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन लोगों को आभार प्रकट करने का दिन है जिनकी तकनीकी दक्षता हमारे जीवन को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है।

इंजीनियर्स डे का इतिहास (Engineers Day History) इंजीनियर्स डे मनाने का इतिहास भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Bharat Ratna Dr. Mokshagundam Visvesvaraya) से जुड़ा है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे न केवल एक महान इंजीनियर थे बल्कि कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग भारत की प्रगति में किया।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध (KRS Dam) है, जिसने सिंचाई और पानी की समस्या का समाधान किया। इसके अलावा, उन्होंने हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए एक अनोखी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली भी तैयार की। उनके ये योगदान उनकी प्रतिभा और देशभक्ति का प्रमाण हैं। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 1968 में उनके जन्मदिन, 15 सितंबर, को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से हर साल इस दिन को इंजीनियरों की मेहनत और नवाचार को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।