मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Engineers Day 2025: हर साल 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे? जानें इतिहास, महत्व और इस दिन की कहानी

    Engineers Day 2025: भारत के लिए 15 सितंबर का दिन खास महत्व रखता है क्योंकि इस दिन देशभर में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन महान इंजीनियर, भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती (Bharat Ratna Dr. Mokshagundam Visvesvaraya Birth anniversary) पर मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे का उद्देश्य इंजीनियरों के योगदान को सम्मान देना और युवाओं को प्रेरित करना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 08:35:06 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 08:36:02 AM (IST)
    Engineers Day 2025: हर साल 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे? जानें इतिहास, महत्व और इस दिन की कहानी
    Engineers Day 2025: हर साल 15 सितंबर क्यों मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे,

    HighLights

    1. इंजीनियर्स डे 2025 का इतिहास और महत्व
    2. 15 सितंबर क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे
    3. राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग की अहम भूमिका

    टिजिटल डेस्क: हर साल 15 सितंबर को भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे (Engineers Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन इंजीनियरों के कार्य, उनके नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के सम्मान में समर्पित है। इंजीनियर्स डे सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन लोगों को आभार प्रकट करने का दिन है जिनकी तकनीकी दक्षता हमारे जीवन को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है।

    इंजीनियर्स डे का इतिहास (Engineers Day History)

    इंजीनियर्स डे मनाने का इतिहास भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Bharat Ratna Dr. Mokshagundam Visvesvaraya) से जुड़ा है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे न केवल एक महान इंजीनियर थे बल्कि कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग भारत की प्रगति में किया।

    उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध (KRS Dam) है, जिसने सिंचाई और पानी की समस्या का समाधान किया। इसके अलावा, उन्होंने हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए एक अनोखी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली भी तैयार की। उनके ये योगदान उनकी प्रतिभा और देशभक्ति का प्रमाण हैं।

    भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 1968 में उनके जन्मदिन, 15 सितंबर, को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से हर साल इस दिन को इंजीनियरों की मेहनत और नवाचार को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

    इंजीनियर्स डे का उद्देश्य (Engineers Day Objective)

    • सम्मान और सराहना– इंजीनियरों के कार्य और उनके योगदान को मान्यता देना।

    • युवाओं को प्रेरणा– डॉ. विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर नए आयाम गढ़ना।

    • इनोवेशन को बढ़ावा– इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई सोच और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देना।

    • जागरूकता – आम लोगों को इंजीनियरिंग के महत्व और उसके दैनिक जीवन पर प्रभाव से अवगत कराना।

    आज के समय में इंजीनियर हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं – चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर, ऊर्जा या स्पेस रिसर्च। इंजीनियर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि देश के विकास की नींव तकनीकी नवाचार और इंजीनियरिंग पर टिकी है।

    यह भी पढ़ें- Vande Bharat Train: चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.