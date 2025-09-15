मेरी खबरें
    Vande Bharat Train: चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

    Vande Bharat Train: बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) सेमधेपुरा के यात्रियों के लिए ऐतिहासिक दिन आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से दानापुर तक शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब पटना तक का सफर न सिर्फ आसान होगा बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी।

    मधेपुरा से वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सुविधा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पीएम मोदी आज ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
    2. जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस
    3. मधेपुरा से पटना के सफर को वंदे भारत सौगात

    एजेंसी, नईदिल्ली: बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) से पहले मधेपुरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express Train) का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Bihar) करने वाले हैं। पूर्णिया से शुरू होने वाले इस शुभारंभ के बाद यह ट्रेन मधेपुरा होकर पटना तक का सफर तय करेगी। इस नई सौगात से यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा।

    naidunia_image

    दानापुर-जोगबनी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस (Train Route and Timing)

    रेलवे ने इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। दानापुर से चलने वाली 26302 वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 5:10 बजे खुलकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हसनपुर रोड, सलौना, खगड़िया, सहरसा होते हुए रात 10:23 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। इसके बाद यह बनमनखी, पूर्णिया, अररिया कोर्ट, फारबिसगंज होते हुए जोगबनी तक जाएगी।

    वहीं 26301 वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी से सुबह 3:25 बजे खुलेगी। यह फारबिसगंज, अररिया कोर्ट, पूर्णिया, बनमनखी होते हुए सुबह 5:53 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। इसके बाद सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रुकते हुए यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी।

    सप्ताह में छह दिन चलेगी ट्रेन

    दानापुर से यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। वहीं जोगबनी से इसका संचालन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन होगा।

    मधेपुरा के यात्रियों को तीसरी ट्रेन

    अब तक मधेपुरा से पटना सफर के लिए यात्रियों के पास दो विकल्प थे – कोसी एक्सप्रेस और जनहित एक्सप्रेस। कोसी एक्सप्रेस प्रतिदिन उपलब्ध है, जो मधेपुरा से रात 2:39 बजे खुलकर सुबह 9:50 बजे पटना पहुंचती है। वहीं वापसी में यह ट्रेन पटना जंक्शन से दोपहर 3:10 बजे चलकर रात 10:23 बजे मधेपुरा पहुंचती है।

    जनहित एक्सप्रेस मधेपुरा से रात 9:38 बजे खुलती है और सुबह 4:45 बजे पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन सुबह 9:20 बजे पाटलिपुत्रा से खुलकर शाम 3:55 बजे मधेपुरा पहुंचती है। हालांकि यह सुविधा सोमवार और शुक्रवार को उपलब्ध नहीं होती।

    अब वंदे भारत एक्सप्रेस के जुड़ने से मधेपुरा से पटना सफर के लिए तीसरी ट्रेन की सुविधा हो जाएगी। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प और तेज सफर का लाभ मिलेगा।

    प्रधानमंत्री और सांसद का कार्यक्रम

    जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेशचंद्र यादव वंदे भारत से मधेपुरा पहुंचेंगे। यह ऐतिहासिक पल मधेपुरा के लोगों के लिए गर्व का अवसर होगा।

    सुविधा और समय की बचत

    वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं जैसे आरामदायक सीटें, तेज रफ्तार और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। खासकर मधेपुरा से पटना की दूरी अब कम समय में पूरी होगी। यह ट्रेन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

