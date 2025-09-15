Vande Bharat Train: चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

एजेंसी, नईदिल्ली: बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) से पहले मधेपुरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express Train) का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Bihar) करने वाले हैं। पूर्णिया से शुरू होने वाले इस शुभारंभ के बाद यह ट्रेन मधेपुरा होकर पटना तक का सफर तय करेगी। इस नई सौगात से यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा।

दानापुर-जोगबनी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस (Train Route and Timing) रेलवे ने इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। दानापुर से चलने वाली 26302 वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 5:10 बजे खुलकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हसनपुर रोड, सलौना, खगड़िया, सहरसा होते हुए रात 10:23 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। इसके बाद यह बनमनखी, पूर्णिया, अररिया कोर्ट, फारबिसगंज होते हुए जोगबनी तक जाएगी।

वहीं 26301 वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी से सुबह 3:25 बजे खुलेगी। यह फारबिसगंज, अररिया कोर्ट, पूर्णिया, बनमनखी होते हुए सुबह 5:53 बजे मधेपुरा पहुंचेगी। इसके बाद सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रुकते हुए यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। सप्ताह में छह दिन चलेगी ट्रेन दानापुर से यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। वहीं जोगबनी से इसका संचालन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन होगा। मधेपुरा के यात्रियों को तीसरी ट्रेन अब तक मधेपुरा से पटना सफर के लिए यात्रियों के पास दो विकल्प थे – कोसी एक्सप्रेस और जनहित एक्सप्रेस। कोसी एक्सप्रेस प्रतिदिन उपलब्ध है, जो मधेपुरा से रात 2:39 बजे खुलकर सुबह 9:50 बजे पटना पहुंचती है। वहीं वापसी में यह ट्रेन पटना जंक्शन से दोपहर 3:10 बजे चलकर रात 10:23 बजे मधेपुरा पहुंचती है।