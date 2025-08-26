अलविदा मिग-21: शुरू हो गया मिग को रिटायर करने का सिलसिला... 19 सितंबर को इस शहर में आयोजित होगा आखिरी समारोह

एजेंसी,जयपुर। भारतीय वायुसेना के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 की विदाई यात्रा राजस्थान के नाल एयरबेस से शुरू हो गई है। सोमवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी (एपी सिंह) ने खुद मिग-21 में उड़ान भरकर इस ऐतिहासिक विमान को भावुक विदाई दी।

मिग-21 पिछले 60 वर्षों से अधिक समय तक वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान रहा है। उड़ान के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है और इसकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 1995 में तेजपुर में अपनी पहली मिग-21 उड़ान की याद भी साझा की।