    बिहार में बार बालाओं को नचाने के विवाद में पार्षद की मुश्किलें बढ़ीं, शराब के नशे में झूमते दिखे सरकारी कर्मचारी

    पूर्णिया के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति बार बालाओं को नचाने के दौरान हुई मारपीट और शराब के नशे में झूमते सरकारी कर्मचारियों के वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 03:07:33 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 03:07:33 AM (IST)
    बिहार में बार बालाओं को नचाने के विवाद में पार्षद की मुश्किलें बढ़ीं, शराब के नशे में झूमते दिखे सरकारी कर्मचारी
    बिहार में बार बालाओं को नचाने के विवाद में पार्षद की मुश्किलें बढ़ीं

    एजेंसी, पूर्णिया। पूर्णिया के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति बार बालाओं को नचाने के दौरान हुई मारपीट और शराब के नशे में झूमते सरकारी कर्मचारियों के वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। वार्ड नंबर छह के पार्षद पति अभिषेक आनंद उर्फ़ सिंटू पर मामले की जांच उच्च पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथ में ले ली है।

    धमदाहा अंचल पुलिस निरीक्षक कौशल कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रारंभिक जांच की। उन्होंने बताया कि वार्ड पार्षद के घर पर टेंट लगा हुआ था, लेकिन मौके पर कोई भी पक्ष मौजूद नहीं था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आयोजन के दौरान किन लोगों ने शराब का सेवन किया था। वायरल वीडियो में कई लोग नाचते हुए शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ सरकारी कर्मियों की भी पहचान हुई है। अधिकारियों की सख्ती के बाद पार्षद सहित कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

    नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण की वारदात

    सदर थाना क्षेत्र से एक और गंभीर घटना सामने आई है। एक आइसक्रीम विक्रेता ने नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण किया और फरार हो गया। पीड़ित बच्चे को गंभीर हालत में पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

    परिवार के अनुसार, बच्चा पांच दिन पहले नानी के घर आया था। सोमवार दोपहर वह घर के पास खेल रहा था, तभी आइसक्रीम विक्रेता उसे बहला-फुसलाकर पास के सुनसान घर ले गया और घटना को अंजाम दिया। जब बच्चा घर नहीं लौटा, तो नानी और परिजन खोजबीन में लगे। बच्चों से पूछने पर पता चला कि आरोपी ने बच्चे को अपने साथ ले गया था। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और बच्चे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि फिलहाल उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही परिजन लिखित आवेदन देंगे, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

