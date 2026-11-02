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'फास्ट-ट्रैक' और 'हुनर पंजाब' पोर्टल: निवेशकों और युवाओं के लिए गेम-चेंजर

पंजाब को निवेशकों के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में भगवंत सिंह मान सरकार ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी है।

By Digital DeskEdited By: manoj dubey
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:12:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:12:16 PM (IST)
'फास्ट-ट्रैक' और 'हुनर पंजाब' पोर्टल: निवेशकों और युवाओं के लिए गेम-चेंजर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब को निवेशकों के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में भगवंत सिंह मान सरकार ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा लॉन्च किए गए ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ और ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल राज्य के औद्योगिक और रोजगार परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ पोर्टल निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके जरिए सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत आवेदन करने वाले निवेशकों को मात्र 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक सरकारी मंजूरियां मिल जाती हैं।

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इसके साथ ही, इस पोर्टल पर दिया गया ‘फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पासबुक मॉड्यूल’ निवेशकों को उनकी वित्तीय रियायतों और प्रोत्साहनों की स्थिति को ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से ट्रैक करने की सुविधा देता है। इससे लालफीताशाही और दफ्तरों के चक्कर लगाने की परंपरा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है।


दूसरी ओर, ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल उद्योग जगत की मांग और युवाओं की प्रतिभा के बीच की खाई को पाट रहा है। इस पोर्टल पर पहले ही 1,750 से अधिक शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। कंपनियां इस मंच के माध्यम से सीधे कुशल युवाओं से जुड़कर उन्हें नौकरी और इंटर्नशिप के अवसर दे रही हैं।

इन्वेस्ट पंजाब की इन डिजिटल पहलों ने राज्य में कारोबार करने की सुगमता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है, जिससे घरेलू और वैश्विक निवेशकों का पंजाब पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

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