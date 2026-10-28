पारंपरिक केंद्रों से आगे निकलकर पंजाब के हर कोने में पहुंच रहा औद्योगिक विकास

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब का औद्योगिक परिदृश्य अब केवल कुछ गिने-चुने पारंपरिक शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते औद्योगिक विकास का दायरा अब तेजी से पूरे पंजाब में फैल रहा है।

पारदर्शी शासन, बेहतर बुनियादी ढांचे और आसान प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण राज्य के छोटे और उभरते जिले भी अब बड़े औद्योगिक केंद्रों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। पंजाब के इन जिलों में आया भारी निवेश हालिया आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान केवल मोहाली और लुधियाना ही नहीं, बल्कि पटियाला, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, कपूरथला और जालंधर जैसे जिलों में भी भारी निवेश आया है। पटियाला को 2,590 करोड़ रुपये और होशियारपुर को 2,003 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं।