Fastag New Rule: 1 अप्रैल से Toll Tax के नियम में होगा बदलाव, अब बिना रुके कटेगा टैक्स!

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 07:00:37 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 07:00:37 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद (Cash) भुगतान गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश लेन-देन को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है।

    सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

    केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल के बाद टोल प्लाजा पर केवल FASTag और UPI ही भुगतान के मान्य माध्यम होंगे।


    खत्म होंगी लंबी लाइनें, हटेगी 'कैश लेन'

    वर्तमान में कई टोल प्लाजा पर FASTag होने के बावजूद लोग कैश लेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। नए नियम के लागू होने के बाद:

    • टोल प्लाजा से कैश लेन पूरी तरह हटा दी जाएगी।

    • वाहन चालकों को जाम से निजात मिलेगी और यात्रा समय की बचत होगी।

    • पारदर्शिता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी।

    MLFF: बिना बैरियर के सरपट दौड़ेंगे वाहन

    सरकार 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोलिंग सिस्टम लाने की तैयारी में है। इसके तहत...

    • बिना बैरियर के टोल: शुरुआत में देशभर के 25 टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाएगा।

    • सेंसर तकनीक: इस सिस्टम में कोई बैरियर नहीं होगा। वाहन बिना रुके गुजरेंगे और ऊपर लगे कैमरे व सेंसर FASTag के जरिए अपने आप टोल काट लेंगे।

    • सुगम यात्रा: पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे हाईवे पर वाहनों की गति बाधित नहीं होगी।

