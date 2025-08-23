Online Money Gaming Bill पर अधिसूचना आज, 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी को करारा झटका

भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक (Online Money Gaming Bill) से जुड़ा विधेयक संसद से पारित होने के बाद आज अधिसूचित हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे पहले ही विन्जो (Winzo) और ड्रीम11 Dream11) जैसी प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने अपनी मनी गेमिंग सेवाओं को बंद करना शुरू कर दिया है। नए कानून से ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि टैक्स और युवाओं पर असर की चिंता भी है।

कंपनियों की तैयारी 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली गेमिंग कंपनी विन्जो ने 22 अगस्त से अपनी मनी गेमिंग सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ड्रीम11 और रमी सर्किस जैसी कंपनियों ने भी नए कानून को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म से मनी गेम्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।