    Online Money Gaming Bill पर अधिसूचना आज, 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी को करारा झटका

    Online Money Gaming Bill: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध से जुड़ा विधेयक आज अधिसूचित हो सकता है। संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक को सरकार ने तुरंत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। विन्जो (Winzo) और ड्रीम11 (Dream 11) समेत कई कंपनियों ने मनी गेमिंग सेवाएं रोक दी हैं। सरकार का फोकस ई-स्पोर्ट्स और पारंपरिक गेम्स पर है। हालांकि विशेषज्ञ टैक्स चोरी और युवाओं पर असर

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 07:43:51 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:10:02 AM (IST)
    Online Money Gaming Bill पर अधिसूचना आज, 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी को करारा झटका
    Online Gaming Bill Update: आज अधिसूचित हो सकता है ऑनलाइन मनी गेमिंग विधेयक।

    HighLights

    1. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का नया मॉडल।
    2. ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा।
    3. भारत बना दुनिया का सातवां बड़ा बाजार।

    भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक (Online Money Gaming Bill) से जुड़ा विधेयक संसद से पारित होने के बाद आज अधिसूचित हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे पहले ही विन्जो (Winzo) और ड्रीम11 Dream11) जैसी प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने अपनी मनी गेमिंग सेवाओं को बंद करना शुरू कर दिया है। नए कानून से ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि टैक्स और युवाओं पर असर की चिंता भी है।

    कंपनियों की तैयारी

    25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली गेमिंग कंपनी विन्जो ने 22 अगस्त से अपनी मनी गेमिंग सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ड्रीम11 और रमी सर्किस जैसी कंपनियों ने भी नए कानून को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म से मनी गेम्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    नए स्वरूप में डिजिटल गेमिंग

    सरकार का जोर ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर है। नए कानून के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों और मनोरंजन से जुड़े गेम्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा मिलेगा। इससे लीगल गेमिंग कंपनियां उत्साहित हैं। ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना का कहना है कि पारदर्शी कानून ऑनलाइन गेमिंग के संतुलित और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देगा।

    विशेषज्ञों की चिंता

    साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता का मानना है कि हालांकि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को संस्थागत बढ़ावा मिलेगा, लेकिन टैक्स चोरी, सट्टेबाजी और युवाओं पर नकारात्मक असर को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। उनका कहना है कि कई कंपनियां सोशल गेमिंग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मनी गेमिंग जारी रख सकती हैं। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने की भी संभावना है।

    गेमिंग बाजार में भारत का स्थान

    भारत ऑनलाइन गेमिंग बाजार में तेजी से उभर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार अमेरिका (140 बिलियन डॉलर) और उसके बाद चीन (137 बिलियन डॉलर) का है। जापान, इंग्लैंड, साउथ कोरिया और जर्मनी के बाद भारत 10 बिलियन डॉलर के कारोबार के साथ सातवें स्थान पर है। यही वजह है कि वैश्विक कंपनियों की नजर भारत पर टिकी हुई है।

