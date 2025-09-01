UP में गूगल मैप ने आशिक को बनाया चोर, पिटाई के बाद खुला राज तो हंस पड़े लोग

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 06:57:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 06:57:17 PM (IST)
    UP में गूगल मैप ने आशिक को बनाया चोर

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। जैतपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक अजीब मोड़ पर आकर खत्म हुई। हरियाणा निवासी युवक की गांव की एक युवती से सोशल मीडिया पर पहचान हुई थी। शनिवार देर रात युवक अपने साथी के साथ युवती से मिलने कार लेकर पहुंचा। युवती ने उसे लोकेशन भेजी, लेकिन गूगल मैप की गलती से युवक गलत गांव पहुंच गया।

    दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया

    अंधेरे में मिट्टी से ढकी नंबर प्लेट और दो अनजान चेहरों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ कि कोई चोर आया है। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए और लाठी-डंडों से दोनों युवकों की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। जब थाने में सच्चाई सामने आई कि युवक तो केवल अपनी दोस्त से मिलने आया था, तो सभी हंसी नहीं रोक सके। थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि लोकेशन की वजह से युवक रास्ता भटक गया था। दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है और अब मामला शांत है।

    शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

    इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य मामला भी सामने आया है। यहां एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में रिश्ता तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि ओमवीर निवासी ग्राम बसैया, जैगारा, किरावली ने तीन वर्षों तक उसे शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए।

    आरोपी फरार चल रहा है

    पीड़िता का कहना है कि दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन बीते दो महीने से आरोपी रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहा है। इस मामले की शिकायत पहले थाना जगदीशपुरा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी फरार चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। युवती ने आरोप लगाया कि पांच अगस्त को जब वह किरावली से अछनेरा की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में ओमवीर ने उसे रोका और गाली-गलौज करने के बाद मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

