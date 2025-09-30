Bihar Voter List: बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, अब चुनाव की तारीख का इतंजार, ऐसे चेक करें अपना नाम

डिजिटल डेस्क। चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025 (Bihar Final Voter List 2025) प्रकाशित कर दी है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आयोग अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। अनुमान है कि छठ पर्व के तुरंत बाद, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आयोग बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की निगरानी के लिए लगभग 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है।
मतदाता यह जान सकते हैं कि उनका नाम अंतिम सूची (Bihar Final Voter List) में है या नहीं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और SMS जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।
चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
"मतदाता सूची में खोजें" विकल्प चुनें।
क्लिक करने के बाद, आप अपना नाम दो तरीकों से खोज सकते हैं: अपना नाम, जन्मतिथि, राज्य (बिहार चुनें), जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें, या दूसरा तरीका है कि आप अपना EPIC नंबर (अपने वोटर आईडी कार्ड से) दर्ज करें।
डिटेल भरने के बाद "खोजें" पर क्लिक करें।
यदि नाम सूची में दर्ज है, तो स्क्रीन पर बूथ का नाम, सीरियल नंबर और EPIC नंबर दिखाई देगा।
बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पिछला चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच तीन चरणों में संपन्न हुआ था। इस बार की अंतिम मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार की गई है।
ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कुल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 1 सितंबर तक दावा और आपत्तियां ली गईं, जिन पर विचार कर अंतिम सूची प्रकाशित की गई है।
विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इससे लाखों मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम सूची से नहीं हटेगा और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा।