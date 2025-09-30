Bihar Voter List: बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, अब चुनाव की तारीख का इतंजार, ऐसे चेक करें अपना नाम

डिजिटल डेस्क। चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025 (Bihar Final Voter List 2025) प्रकाशित कर दी है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आयोग अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। अनुमान है कि छठ पर्व के तुरंत बाद, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आयोग बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की निगरानी के लिए लगभग 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है।