अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, तीन कोच जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, इंदौर: पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। इस आगजनी में ट्रेन के 3 कोच जलकर खाक हो गए। गनिमत यह रही की समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन के सिरहंद रेलवे स्टेशन से निकलकर अंबाला की ओर आधा किलोमीटर बढ़ने के बाद ही अचानक से कोच में आग लग गई और उसका धुंआ पूरे कोचों में फैलने लगा। ट्रेन के एक कोच से धुंआ निकलने पर ट्रेन रोक दिया गया। देखते-देखते आग 3 कोटों में फैल गई।

हालांकि समय रहते सभी कोचों से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। बस तीन कोच ही जले हैं।

इस आगजनी को लेकर सरहिंद जीआरपी एसएचओ रतन लाल ने बाताया कि ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं निकलता देखा गया। जिसके बाद ट्रेन रोक दी गई। यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग के कारण तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद चलेगा।

इस आगजनी की घटना को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। जिसमें आगजनी की जानकारी प्रदान की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग को सफलता पूर्वक बुझा दिया गया है।