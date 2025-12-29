आंध्र प्रदेश में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग, एक की मौत, कई यात्री घायल

डिजिटल डेस्क। टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घटना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर यलमंचिली के पास हुई।
स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन की दो बोगियां आग की चपेट में आ गईं। रात करीब 12:45 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।
एसी कोच में लगी आग
अधिकारियों ने बताया कि जिस समय आग लगी, उस दौरान एक कोच में 82 और दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। आग की चपेट में आए बी1 कोच से एक शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है।
ट्रेन से अलग किए गए क्षतिग्रस्त कोच
आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियातन दोनों जले हुए कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है।
जांच जारी
आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हादसे में झुलसे कुछ यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इसे भी पढ़ें- बिहार में हाईटेक गिरोह का खुलासा, ट्रेन यात्रियों के बैग में क्या रखा है पहले ही जान लेते थे चोर! करते थे लाखों की चोरी