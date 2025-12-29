आंध्र प्रदेश में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग, एक की मौत, कई यात्री घायल

डिजिटल डेस्क। टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घटना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर यलमंचिली के पास हुई।

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन की दो बोगियां आग की चपेट में आ गईं। रात करीब 12:45 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। एसी कोच में लगी आग अधिकारियों ने बताया कि जिस समय आग लगी, उस दौरान एक कोच में 82 और दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। आग की चपेट में आए बी1 कोच से एक शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है।