राजकोट एयरपोर्ट पर रनवे के पास लगी आग, वडोदरा करानी पड़ी एअर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, राजकोट। गुजरात के राजकोट स्थित नवनिर्मित हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के पास भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पक्षियों को रनवे से दूर रखने के लिए फोड़े गए पटाखों की चिंगारी से पास की सूखी झाड़ियों में आग भड़क उठी, जिसके धुएं ने पूरे रनवे को अपनी चपेट में ले लिया। विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने के चलते दिल्ली से आ रही एअर इंडिया की उड़ान को सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग के लिए वडोदरा भेजना पड़ा।

चिंगारी बनी आफत, देखते ही देखते धुएं से ढका रनवे जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम नियमित प्रक्रिया के तहत रनवे क्षेत्र से परिंदों को हटाने के लिए पटाखे जला रही थी। इसी दौरान पटाखों से निकली एक चिंगारी रनवे के किनारे फैली सूखी घास में जा गिरी। तेज हवाओं के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में काले धुएं का गुबार छा गया। रनवे पर अचानक विजिबिलिटी घटते ही खतरे की घंटी बजी और एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया।