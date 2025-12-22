सीमांचल एक्सप्रेस में फायरिंग, जमीरा हाल्ट के पास तस्करों ने किया वैक्यूम, टॉर्च जलाते ही RPF एस्कार्ट पार्टी पर बरसाईं गोलियां

डिजिटल डेस्क। बिहार के पटना–मुगलसराय रेलखंड पर शनिवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। जमीरा हाल्ट के पास सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आरपीएफ की एस्कार्ट पार्टी पर शराब तस्करों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस घटना में सभी जवान सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ देर के लिए यात्रियों और रेलकर्मियों में दहशत का माहौल बन गया।
मामला दर्ज
इस मामले में दानापुर आरपीएफ पोस्ट के जवान संजीव कुमार की ओर से आरा के मुफस्सिल थाना में अज्ञात करीब दस अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि तस्करों ने पांच से छह राउंड गोलियां चलाईं। घटनास्थल के पास रेलवे ट्रैक से तीन खोखा भी बरामद किए गए हैं।
रविवार को आरा सदर एसडीपीओ-वन राजकुमार साह, मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार, दानापुर रेल डीएसपी कंचन राज और जीआरपी थाना प्रभारी जगरानी कुमारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
कब की है घटना
घटना रात करीब 11.53 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सीमांचल एक्सप्रेस शनिवार रात आनंद विहार से जोगबनी जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन की एक बोगी में शराब लेकर तस्कर सवार थे। दानापुर आरपीएफ के जवान दिलदार नगर से ट्रेन को एस्कार्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
जमीरा हाल्ट के पास पहले से बोगी में मौजूद शराब तस्करों ने अचानक ट्रेन का वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम होने पर एस्कार्ट पार्टी के जवान जब संबंधित बोगी में पहुंचे और गेट खोलकर टार्च की रोशनी डाली, तो करीब दस हथियारबंद बदमाश पिस्टल के साथ नजर आए।
जैसे ही जवानों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तस्करों ने झाड़ियों की आड़ से फायरिंग शुरू कर दी। आरपीएफ जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए मोर्चा संभाला, जिसके बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल दानापुर कंट्रोल रूम और रेल अधिकारियों को दी गई।
सूचना मिलते ही संबंधित थाना और रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुट गए। भोजपुर पुलिस के अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित किया गया है।
दो गैंग के बीच शराब को लेकर टकराव की आशंका
चर्चा है कि पटना जिले के शराब तस्कर ट्रेन में शराब लेकर सवार थे, जबकि भोजपुर के तस्करों के सहयोगी यूपी सीमा से ही ट्रेन की एक बोगी में चढ़कर उनकी रेकी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जमीरा हाल्ट के आउटर पर पहुंचते ही शराब छीनने के इरादे से स्थानीय तस्करों ने ट्रेन का वैक्यूम कर दिया। इसी दौरान एस्कार्ट पार्टी और तस्करों का आमना-सामना हुआ, जिसके बाद फायरिंग की यह घटना हुई।
