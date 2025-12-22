सीमांचल एक्सप्रेस में फायरिंग, जमीरा हाल्ट के पास तस्करों ने किया वैक्यूम, टॉर्च जलाते ही RPF एस्कार्ट पार्टी पर बरसाईं गोलियां

डिजिटल डेस्क। बिहार के पटना–मुगलसराय रेलखंड पर शनिवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। जमीरा हाल्ट के पास सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आरपीएफ की एस्कार्ट पार्टी पर शराब तस्करों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस घटना में सभी जवान सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ देर के लिए यात्रियों और रेलकर्मियों में दहशत का माहौल बन गया।

मामला दर्ज इस मामले में दानापुर आरपीएफ पोस्ट के जवान संजीव कुमार की ओर से आरा के मुफस्सिल थाना में अज्ञात करीब दस अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि तस्करों ने पांच से छह राउंड गोलियां चलाईं। घटनास्थल के पास रेलवे ट्रैक से तीन खोखा भी बरामद किए गए हैं।