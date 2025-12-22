मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड, जनजीवन अस्त-व्यस्त

    उत्तर भारतीय राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। सर्दी और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं कोहरे के का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:40:32 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 06:42:11 AM (IST)
    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड, जनजीवन अस्त-व्यस्त
    शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा
    2. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस
    3. कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट से 110 उड़ाने रद्द

    डिजिटल डेस्क: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात व बूंदाबांदी, जबकि मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर के चलते ठंड और बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

    कोहरे के चलते कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए। वहीं धुंध की वजह से श्री माता वैष्णो देवी में कटड़ा-सांझीछत हेलिकॉप्टर सेवा भी प्रभावित रही।

    तापमान में उतार-चढ़ाव का अनुमान

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद लगातार चार दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली के लिए ठंड और कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।


    दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल और पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.2 और 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा।

    बिहार में मौसम स्थिर, कोहरे का असर जारी

    मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अगले चार दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के सात शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 25 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

    कश्मीर में चिल्ले कलां की शुरुआत

    कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी के साथ 40 दिन की कठोर सर्दी वाले ‘चिल्ले कलां’ की शुरुआत हो गई है। सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में तड़के शुरू हुई बारिश देर शाम तक जारी रही। जम्मू और कटड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते राजोरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाला मुगल मार्ग एहतियातन बंद कर दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की दोतरफा मार, 21 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे

    हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात

    हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा, धौलाधार और लाहुल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। रोहतांग और कुंजम दर्रे में करीब आधा फीट बर्फ जमी, जबकि चुराह, भरमौर और चंबा में बूंदाबांदी हुई।

    हवाई और रेल यातायात प्रभावित

    दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के कारण 110 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 700 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। दिल्ली आने वाली चार उड़ानों को जयपुर और अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। 15 से 21 दिसंबर के बीच कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर रद्द उड़ानों की संख्या 806 तक पहुंच चुकी है।

    श्रीनगर एयरपोर्ट से करीब 15 उड़ानों का संचालन नहीं हो सका। पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द रहीं, जबकि दरभंगा से संचालित 16 उड़ानें देरी से चलीं।

    यह भी पढ़ें- CG Weather Update: शीतलहर से जमा मैनपाट, पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा; उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का अलर्ट

    रेल सेवाएं भी प्रभावित रहीं। पटना होकर गुजरने वाली ढाई दर्जन ट्रेनें विलंबित रहीं। दिल्ली में रविवार को आने-जाने वाली 60 से अधिक ट्रेनें दो से नौ घंटे तक देरी का शिकार हुईं। वंदे भारत, राजधानी, तेजस और गरीब रथ ट्रेनों को भी भारी देरी का सामना करना पड़ा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.