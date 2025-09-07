Weather Update: पंजाब-राजस्थान में बाढ़ से तबाही, दिल्ली-यूपी में अलर्ट; पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारी बारिश और बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे राज्य इन दिनों प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रधानमंत्री का दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उनके गुरदासपुर पहुंचने और अमृतसर व तरनतारन जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने की संभावना है। राज्य सरकार को विस्तृत कार्यक्रम जल्द मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान में भारी तबाही

राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं।

NH-162 (राजसमंद-जोधपुर मार्ग) का आधा किलोमीटर हिस्सा पानी में बह गया।

जयपुर-केकड़ी राजमार्ग चार दिनों से बंद है।

जयपुर में जर्जर इमारत गिरने से पिता-पुत्री की मौत, पांच लोग घायल।

कोटा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत।

हरियाणा की फसलें बर्बाद

लगातार बारिश से हरियाणा में 10 लाख एकड़ फसलें पानी में डूब गईं।

अब तक 1.7 लाख किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है।

यमुना नदी उफान पर है, हालांकि टांगरी और घग्गर का जलस्तर घटा है।

दिल्ली की चुनौती

दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटकर 207 मीटर से नीचे आ गया है, लेकिन खतरे के निशान (205.33 मीटर) से अब भी ऊपर है।

20 हजार से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं।

साफ-सफाई, पेयजल, भोजन और दवाओं की व्यवस्था चुनौती बनी हुई है।

पहाड़ी राज्यों में आफत

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): बादल फटने से मकान क्षतिग्रस्त, बाजार में अफरातफरी।

कुल्लू (हिमाचल): मलबे से चार और शव बरामद, मौत का आंकड़ा बढ़ा।

