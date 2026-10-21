'मासूम को जबरदस्ती चूमना प्यार जताना नहीं', 50 वर्षीय व्यक्ति को 5 साल की कठोर सजा, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे दो महीने अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि के अलावा पीड़िता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

'जबरदस्ती चूमना प्यार जताना नहीं' मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ऋचा डी. खेडेकर ने आरोपी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि वह बच्ची के प्रति केवल स्नेह जता रहा था। जज ने स्पष्ट किया कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ इस तरह का आचरण गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में आता है।