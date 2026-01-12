मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 08:28:14 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 08:28:14 PM (IST)
    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, वॉशरूम में बेहोश होकर गिरे, कार्डियोलॉजी विभाग में चल रहा है इलाज
    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी
    2. एम्स शिफ्ट किए गए पूर्व उपराष्ट्रपति
    3. हार्ट से जुड़ी रही है पुरानी समस्या

    डिजिटल डेस्क। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व वह अपने घर के वॉशरूम में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

    बेहोशी के बाद मेदांता से एम्स शिफ्ट

    वॉशरूम में गिरने के तुरंत बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, बेहतर और विशेषज्ञ जांच के लिए सोमवार दोपहर करीब दो बजे उन्हें एम्स (AIIMS) स्थानांतरित किया गया। हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है और वर्तमान में उनका उपचार जारी है।


    लंबे समय से हृदय रोग से जूझ रहे हैं धनखड़

    74 वर्षीय जगदीप धनखड़ को हृदय से संबंधित पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं रही हैं। उपराष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके बेहोश होने की कई घटनाएं सामने आई थीं। इसमें कच्छ का रण (गुजरात), उत्तराखंड, केरल और दिल्ली के दौरे शामिल हैं।

    इन्हीं गंभीर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पिछले वर्ष 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कार्यकाल के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ने पर एम्स में ही एंजियोप्लास्टी की गई थी।

    सरकारी आवास के लिए करना पड़ा था इंतजार

    इस्तीफे के बाद धनखड़ को सरकारी आवास के आवंटन में देरी को लेकर भी चर्चाएं रही थीं। उनके करीबियों के अनुसार, पद छोड़ने के पांच महीने बाद तक उन्हें आधिकारिक आवास नहीं मिल सका था। इस संबंध में 22 अगस्त 2025 को उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर पूर्व उप-राष्ट्रपतियों को मिलने वाले आधिकारिक निवास के लिए अनुरोध किया था।

    पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं

    नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति कई विशिष्ट सुविधाओं के हकदार होते हैं:

    • पेंशन: ₹2 लाख प्रति माह।

    • आवास: दिल्ली में टाइप-8 श्रेणी का बंगला।

    • स्टाफ: निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक और चिकित्सक।

    • चिकित्सा: एक नर्सिंग अफसर और चार निजी सहायक।

