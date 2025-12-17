हैदराबाद में ड्रेस को लेकर दोस्तों ने उड़ाया मजाक, चौथी के छात्र ने ID कार्ड से लगाई फांसी

डिजिटल डेस्क। हैदराबाद से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने स्कूली बच्चों की मानसिक स्थिति और 'बुलीइंग' ( bullying) के गंभीर परिणामों पर फिर से बहस छेड़ दी है। यहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम छात्र ने अपने स्कूल के आईडी कार्ड के स्ट्रैप को फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।

बाथरूम में मिला मासूम का शव पुलिस के अनुसार, 9 वर्षीय प्रशांत (परिवर्तित नाम) के स्कूल के सहपाठी उसे अक्सर उसकी यूनिफॉर्म को लेकर चिढ़ाते थे। बताया जा रहा है कि सही तरीके से ड्रेस न पहनने के कारण क्लासमेट उसका बार-बार मजाक उड़ाते थे, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद आहत था। मंगलवार को जब वह स्कूल से घर लौटा और खुद को अकेला पाया, तो उसने बाथरूम में जाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जब उसे फंदे से लटका देखा, तो फौरन अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।