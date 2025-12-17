मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 03:38:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 03:38:39 PM (IST)
    'मैं तुमसे प्यार करती हूं', इंस्पेक्टर के पीछे पड़ी महिला, खून से प्रेम पत्र लिख दी सुसाइड की धमकी
    महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा खून से लिखा प्रेम पत्र (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की 'एकतरफा दीवानगी' ने पुलिस इंस्पेक्टर की नींद उड़ा दी है। राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सतीश जीजे ने एक महिला (संजना उर्फ वनजा) के खिलाफ पीछा करने, प्रताड़ित करने और आत्महत्या की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है।

    व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ उत्पीड़न

    मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर को हुई, जब इंस्पेक्टर सतीश को उनके आधिकारिक फोन पर अनजान नंबरों से बार-बार व्हाट्सएप कॉल आने लगे। कॉल उठाने पर महिला ने दावा किया कि वह उनसे प्यार करती है और उन पर भी प्यार जताने के लिए दबाव बनाने लगी। इंस्पेक्टर ने जब नंबर ब्लॉक किए, तो महिला ने दर्जनों अलग-अलग नंबरों से कॉल करना शुरू कर दिया।


    राजनीतिक रसूख की धमकी और 'दबाव'

    महिला ने खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए दावा किया कि उसके मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री से घनिष्ठ संबंध हैं। हद तो तब हो गई जब गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री कार्यालय से इंस्पेक्टर को फोन आए और पूछा गया कि वे महिला के मामले पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि महिला ने कभी कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज ही नहीं कराई थी, वह केवल व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही थी।

    खून से लिखा पत्र और सुसाइड की धमकी

    7 नवंबर को महिला कथित तौर पर सीधे इंस्पेक्टर के दफ्तर पहुंची और एक लिफाफा थमाया। लिफाफे के अंदर खून से लिखा पत्र था जिस पर 'दिल' का निशान बना था और लिखा था- "चिन्नी, मैं तुमसे प्यार करती हूं।" पत्र के साथ ही 'नेक्सिटो प्लस' की 20 गोलियां भी थीं। महिला ने धमकी दी कि यदि उसका प्यार स्वीकार नहीं किया गया, तो वह जान दे देगी और इसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर होंगे।

    लगातार बढ़ते उत्पीड़न और ड्यूटी में बाधा से तंग आकर इंस्पेक्टर ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब आपराधिक धमकी और आत्महत्या के उकसावे जैसे आरोपों के तहत मामले की जांच कर रही है।

