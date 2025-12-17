'मैं तुमसे प्यार करती हूं', इंस्पेक्टर के पीछे पड़ी महिला, खून से प्रेम पत्र लिख दी सुसाइड की धमकी

डिजिटल डेस्क। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की 'एकतरफा दीवानगी' ने पुलिस इंस्पेक्टर की नींद उड़ा दी है। राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सतीश जीजे ने एक महिला (संजना उर्फ वनजा) के खिलाफ पीछा करने, प्रताड़ित करने और आत्महत्या की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है।

व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ उत्पीड़न मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर को हुई, जब इंस्पेक्टर सतीश को उनके आधिकारिक फोन पर अनजान नंबरों से बार-बार व्हाट्सएप कॉल आने लगे। कॉल उठाने पर महिला ने दावा किया कि वह उनसे प्यार करती है और उन पर भी प्यार जताने के लिए दबाव बनाने लगी। इंस्पेक्टर ने जब नंबर ब्लॉक किए, तो महिला ने दर्जनों अलग-अलग नंबरों से कॉल करना शुरू कर दिया।