फिल्मी अंदाज में क्राइम की दास्तान, कनाडा तक फैला गैंग… क्या बिश्नोई साम्राज्य का अंत करीब है?

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। गुनाहों की दुनिया अब महज फिल्मों तक सीमित नहीं रही। जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई आज भी एक ऐसे गैंग को चला रहा है, जिसका नेटवर्क भारत से निकलकर कनाडा तक फैल चुका है। इसी कारण कनाडा ने उसके गिरोह को हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसका सीधा असर यह होगा कि वहां मौजूद उसकी संपत्तियां, वाहन और रियल एस्टेट जब्त किए जा सकते हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि हिंसा और आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी गैंगस्टर पर अब रहम नहीं होगा। बिश्नोई गैंग के काले कारनामे लॉरेंस और उसके गुर्गों का नाम कई हाई-प्रोफाइल वारदातों से जुड़ा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या (मई 2022)

राजपूत नेता सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या (दिसंबर 2023)

महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या (अक्टूबर 2024)

खालिस्तानी समर्थक हरदीप निज्जर की कनाडा में हत्या (जून 2023)

सलमान खान के घर पर फायरिंग (अप्रैल 2023)

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हमला (अगस्त 2025)

अफगानी मूल के जिम मालिक नादिर शाह की हत्या (सितंबर 2024) इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि यह गैंग भारत की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई: अपराध की दुनिया का किंगपिन 1993 में पंजाब के अबोहर के पास जन्मे लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रहे। पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति से होते हुए अपराध जगत में पहुंचा। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जिसने कनाडा में उसका नेटवर्क संभाला।