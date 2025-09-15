मेरी खबरें
    GST New Rates List: दूध से लेकर पास्ता-नमकीन और काजू-बादाम तक... 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता? देखें पूरी लिस्ट

    New GST Rates: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। नई दरों के तहत ज्यादातर सामान 5% और 18% के दायरे में आएंगे जबकि गुटखा तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लगेगा। दूध पनीर चॉकलेट और ब्रेड समेत कई उत्पादों के दाम घटेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 10:15:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 10:15:01 PM (IST)
    GST New Rates List: दूध से लेकर पास्ता-नमकीन और काजू-बादाम तक... 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता? देखें पूरी लिस्ट
    22 सितंबर से क्या होगा सस्ता?

    HighLights

    1. नवरात्रि के पहले दिन से आपकी रोजमर्रा की चीजे काफी सस्ती हो जाएंगी।
    2. 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी, असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
    3. सरकार ने खाने-पीने की चीजों का GST 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया है।

    GST New Rates List: नवरात्रि से पहले आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। 22 सितंबर से सरकार ने रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ों पर लागू GST दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक 18% तक टैक्स वाली कई वस्तुओं पर दर घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे दूध, पनीर, चॉकलेट और ब्रेड जैसी चीज़ें पहले से सस्ती मिलेंगी।

    नई व्यवस्था के तहत अधिकांश सामान 5% और 18% स्लैब में रखा गया है। वहीं, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स दर 40% बनी रहेगी।

    22 सितंबर से जिन खाद्य उत्पादों पर कम कीमत का असर दिखेगा, उनमें शामिल हैं:

    डेयरी उत्पाद – दूध, पनीर, मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड

    बेकरी व मिठाई उत्पाद – चॉकलेट, पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री

    पैकेज्ड खाद्य पदार्थ – कॉर्न फ्लेक्स, पास्ता, नूडल्स, कूसकूस, नमकीन, भुजिया, मिश्रण

    कन्फेक्शनरी व मिठाइयाँ – शुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली, मार्मलेड, आइसक्रीम

    पेय और अर्क – कॉफी, चाय अर्क, नारियल पानी (पैकेज्ड), सब्ज़ी और फलों के रस

    मांस और मछली उत्पाद – संरक्षित मांस, मछली, सॉसेज, मांस के अर्क और रस

    सूखे मेवे व फल – बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू, ब्राजील नट्स, खजूर, अंजीर, आम, अमरूद आदि

    तेल और वसा – मार्जरीन, लैनोलिन, मक्खन तेल, पशु व वनस्पति वसा, मधुमक्खी मोम

    अन्य सामान – सॉस, मसाले, बेकिंग पाउडर, खमीर, टमाटर व मशरूम संरक्षित, सूप और शोरबा

    क्या रहेगा महंगा?

    गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे नशे से जुड़े उत्पादों पर पहले की तरह 40% टैक्स ही लगेगा।

    सीधा असर आपकी जेब पर

    नई दरों से रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी। परिवार के मासिक बजट पर बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी।

