New GST Rate: 22 सितंबर से पान मसाला से लेकर बाइक-कार तक के बढ़ जाएंगे दाम, देखें पूरी लिस्ट

एजेंसी, नई दिल्ली: भारत में जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर (GST New Rates) से लागू होने जा रही हैं। इस बार सरकार ने GST ढांचे को सरल करते हुए केवल तीन टैक्स (Tax Slab) स्लैब – 5%, 18% और 40% तय किए हैं। रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी जेब पर बोझ डालेंगी। इनमें पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी गाड़ियां और कोयला प्रमुख हैं।

सरकार का मकसद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए बताया कि अब जीएसटी को सरल बनाया जाएगा। 40% का ऊपरी स्लैब विशेष रूप से उन वस्तुओं पर लागू होगा जिन्हें सरकार हतोत्साहित करना चाहती है या फिर जिन्हें विलासिता की श्रेणी में रखा गया है।

किन वस्तुओं पर पड़ेगा असर? नई दरों के तहत पान मसाला, तंबाकू और निकोटीन से बने उत्पादों पर कर 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसी तरह सभी एरेटेड और फ्लेवर युक्त पेय पदार्थ, कैफीन और शुगर युक्त एनर्जी ड्रिंक्स भी अब महंगे हो जाएंगे। इससे शहरी फिटनेस और यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल प्रभावित हो सकती है। लग्जरी सेगमेंट में आने वाली एसयूवी, कारें, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, यॉट, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर जैसे वाहन भी अब 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इससे इन्हें खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। ऊर्जा और ईंधन सेक्टर कोयला, लिग्नाइट और पीट जैसी वस्तुएं जो पहले 5% टैक्स स्लैब में आती थीं, अब 18% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। इससे बिजली उत्पादन और ईंधन आधारित उद्योगों की लागत बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मेन्थॉल डेरिवेटिव्स और बायोडीजल पर भी टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।