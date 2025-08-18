आज का इतिहास: महिलाओं के वोटिंग अधिकार से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना तक, जानें 18 अगस्त के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में

डिजिटल डेस्क, इंदौर। हर दिन अपने आप में खास होता है, जिसका प्रभाव स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है। कुछ घटनाएं हमें याद रहती हैं क्योंकि उनके साथ हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, जबकि कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाती हैं। आज 18 अगस्त(18 August) को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने समय और समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा।

1. अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार(voting rights) (1920) 18 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला 19वां संविधान संशोधन पारित हुआ। यह संशोधन टेनेसी राज्य द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लागू हुआ। इस कदम से अमेरिकी महिलाओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार मिला और यह महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।