आज का इतिहास: महिलाओं के वोटिंग अधिकार से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना तक, जानें 18 अगस्त के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में

डिजिटल डेस्क, इंदौर। हर दिन अपने आप में खास होता है, जिसका प्रभाव स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है। कुछ घटनाएं हमें याद रहती हैं क्योंकि उनके साथ हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, जबकि कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाती हैं। आज 18 अगस्त(18 August) को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने समय और समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा।
1. अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार(voting rights) (1920)
18 अगस्त 1920 को अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला 19वां संविधान संशोधन पारित हुआ। यह संशोधन टेनेसी राज्य द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लागू हुआ। इस कदम से अमेरिकी महिलाओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार मिला और यह महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।
2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस(Netaji Subhash Chandra Bose) की विमान दुर्घटना (1945)
18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना( plane crash) में गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई। उनकी मृत्यु को लेकर विवाद बना रहा और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। नेताजी की दूरदर्शिता और उनका साहस स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणास्पद रहा।
3. पहली बार मौसम का मानचित्र( weather map) टेलीविजन पर प्रसारण (1940)
18 अगस्त 1940 को पहली बार मौसम का मानचित्र टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। यह तकनीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और वैज्ञानिक और जनसंचार क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई।
4. बाजीराव प्रथम का जन्म (1700)
18 अगस्त 1700 को मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ। उनकी नेतृत्व क्षमता और सैन्य रणनीतियाँ मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुईं। बाजीराव प्रथम की वीरता और दूरदर्शिता आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
5. महिलाओं के लिए पहला ब्रिटिश ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप
18 अगस्त 1923 को लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के लिए पहला ब्रिटिश ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप आयोजित किया गया। यह आयोजन महिलाओं के खेलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने पेशेवर स्तर पर महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया और महिलाओं के खेलों को समाज में मान्यता दिलाने की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित हुआ। इस चैंपियनशिप ने आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला एथलीटों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद की।
