    Gangster Arun Gawli: साल 2007 की हत्या के एक मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर अरुण गवली को 17 साल बाद जमानत मिली है और वह जेल से बाहर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे उसकी उम्र को देखते हुए जमानत मिली है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 04:11:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 04:27:59 PM (IST)
    17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, शिवसेना पार्षद की हत्या करने की मिली थी सजा
    17 साल बाद गैंगस्टर अरुण गवली को मिली जमानत

    HighLights

    1. गैंगस्टर अरुण गवली को 17 साल बाद मिली जमानत
    2. शिवसेना के कमलाकर जमसंदेकर की हत्या की थी
    3. सुप्रीम कोर्ट ने उम्र देखते हुए दी जमानत

    एजेंसी, मुंबई। साल 2007 की हत्या के एक मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर अरुण गवली को 17 साल बाद जमानत मिली है और वह जेल से बाहर आ गया है। गवली शिवसेना के पार्षद कमलाकर जमसांडेकर की हत्या के आरोप में सजा काट रहा था, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    उसे कड़ी सुरक्षा के बीच नागपुर के डॉ. बाबासाहेब एयरपोर्ट पर लाया गया। बता दें कि 2004 से 2009 तक महाराष्ट्र की चिंचपोकली विधानसभा से विधायक रहा गवली ने जेल में सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और इसके बाद उसे दोपहर लगभग 12:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया।

    जेल के बाहर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत

    नागपुर सेंट्रल जेल के अधिकारी के अनुसार, जेल से बाहर आने पर गवली के परिवार और उसके कई समर्थकों ने उसका भव्य स्वागत किया।

    इस वजह से मिली जमानत

    2007 में मुंबई में शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में 2012 में महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 17 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था, जिसे बाद में गवली ने दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे उसकी उम्र को देखते हुए जमानत मिली है।

    गवली पर बन चुकी है फिल्म

    बता दें कि गैंगस्टर गवली का मुंबई में बड़ा नाम है और उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का डैडी है, जिसमें अभिनेता अर्जुन रामपाल ने अरुण गवली का रोल निभाया था। यह फिल्म उसकी पूरी कहानी बताती है कि वह कैसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बना था।

