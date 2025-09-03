Gangster Manpal Badli कंबोडिया से अरेस्ट, सात लाख का इनामी कुख्यात 2018 से था फरार

एजेंसी, नई दिल्ली: भारत की अपराध दुनिया में कुख्यात नाम मैनपाल बादली आखिरकार STF के शिकंजे (Most Wanted Gangster Manpal Badli Arrested) में आ गया। सात लाख का इनामी यह गैंगस्टर 2018 से फरार था और पैरोल पर बाहर आने के बाद विदेश भाग गया था। कंबोडिया से अपने गैंग को संचालित करने वाला मैनपाल, हत्या और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में वांटेड था। STF ने कंबोडिया से डिपोर्ट कराकर उसे भारत लाया और एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
मैनपाल बादली, के बादली गांव का रहने वाला है। उसने वर्ष 2000 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद उसने लगातार कई गंभीर अपराध किए, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास और फिरौती की घटनाएं शामिल हैं।
2018 में मैनपाल को पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला। लेकिन उसने जेल लौटने के बजाय देश छोड़ दिया और विदेश भाग गया। तब से वह कंबोडिया में रहकर वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। STF की लंबे समय से उस पर नजर थी और आखिरकार उसे पकड़ने में सफलता मिली।
उस पर हत्या और फिरौती जैसे कई मामलों में आरोप थे। STF अधिकारियों के अनुसार, मैनपाल बादली की गिरफ्तारी अपराध जगत पर बड़ा प्रहार है। आज दोपहर 1 बजे STF के आईजी सतीश बालन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मैनपाल की गिरफ्तारी से जुड़ी पूरी जानकारी और उन मामलों की डिटेल साझा की जाएगी, जिनमें वह वांटेड था।
मैनपाल बादली की गिरफ्तारी से न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी अपराध जगत को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से फरार रहने वाला यह गैंगस्टर अब कानून के शिकंजे में आ चुका है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है।
