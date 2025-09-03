Gangster Manpal Badli कंबोडिया से अरेस्ट, सात लाख का इनामी कुख्यात 2018 से था फरार

एजेंसी, नई दिल्ली: भारत की अपराध दुनिया में कुख्यात नाम मैनपाल बादली आखिरकार STF के शिकंजे (Most Wanted Gangster Manpal Badli Arrested) में आ गया। सात लाख का इनामी यह गैंगस्टर 2018 से फरार था और पैरोल पर बाहर आने के बाद विदेश भाग गया था। कंबोडिया से अपने गैंग को संचालित करने वाला मैनपाल, हत्या और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में वांटेड था। STF ने कंबोडिया से डिपोर्ट कराकर उसे भारत लाया और एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।

झज्जर जिले का निवासी है मैनपाल बादली, मैनपाल बादली, के बादली गांव का रहने वाला है। उसने वर्ष 2000 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद उसने लगातार कई गंभीर अपराध किए, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास और फिरौती की घटनाएं शामिल हैं।