Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई, पासपोर्ट किया गया सस्पेंड

डिजिटल डेस्क। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोवा पुलिस ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के पासपोर्ट निलंबित कर दिए हैं।

रविवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद क्लब मालिक देश छोड़कर फरार हो गए थे। जांच में बुधवार को यह सामने आया कि आग लगने के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे।