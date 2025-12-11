मेरी खबरें
    भाईचारा ! NDA के जवानों ने अपने दिवंगत साथी के परिवार के लिए उठाया ये बड़ा कदम, पेश कर दी मिसाल

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 08:36:52 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 08:36:52 AM (IST)
    NDA के जवानों ने निभाया भाईचारा( सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. कैडेटों ने अद्भुत इंसानियत और भाईचारे का परिचय दिया है
    2. उन्होंने अपने साथी के बहन रुजुता की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया
    3. प्रथम प्रतिष्ठित आस्कर स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन थे

    डिजिटल डेस्क। नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) के कैडेटों ने अद्भुत इंसानियत और भाईचारे का परिचय दिया है। दिवंगत कैडेट प्रथम महाले के सहपाठियों ने मिलकर आर्थिक सहयोग जुटाया और उनकी छोटी बहन रुजुता की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। 16 अक्टूबर 2023 को बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से प्रथम का निधन हो गया था।

    स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन

    प्रथम प्रतिष्ठित आस्कर स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन थे। उनके अचानक चले जाने से परिवार गहरे सदमे में चला गया। लेकिन उनके साथी कैडेटों ने प्रथम की उस इच्छापूर्ति का संकल्प लिया, जिसमें वह अपनी बहन को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते देखना चाहते थे।


    प्रथम के पिता गोरख महाले ने बताया कि सहपाठी कमीशन मिलने के बाद फिर से परिवार से जुड़े। उन्होंने उन्हें देहरादून में आयोजित आइएमए की पिपिंग और पीओपी (पासिंग आउट परेड) में बुलाया और बाद में जलगांव स्थित घर भी आए।

    जब प्रथम एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उनकी बहन रुजुता नीट की तैयारी में जुटी थीं। लेकिन इस दुखद घटना के बाद परिवार की मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा।

    प्रथम के सहपाठी हर महीने भेजते थे 30–35 हजार रुपये

    रुजुता को हिम्मत देने और उनकी तैयारी फिर से शुरू करवाने में प्रथम के सहपाठियों ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि प्रथम भले ही अब उनके बीच नहीं हैं, पर वे हमेशा परिवार का साथ देंगे। इस विश्वास के बाद रुजुता ने नीट की तैयारी फिर से शुरू की और परीक्षा भी दी।

    गोरख महाले बताते हैं कि प्रथम के साथी हर महीने उनकी पत्नी के खाते में 30,000 से 35,000 रुपये भेजते थे। जब रुजुता को बरेली में मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिला, तो कैडेटों ने दोबारा कहा कि आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए करीब 30,000 रुपये भी दोस्तों ने ही मिलकर भेजे। उन्होंने कहा कि प्रथम के प्रति लगातार दिखाई गई इस भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया है।

    प्रथम हमारे साथ नहीं, लेकिन हमेशा दिलों में रहेंगे: सहपाठी

    प्रथम के एक सहपाठी, जो अब चंडीगढ़ में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा कि प्रथम अक्सर अपने परिवार और बहन की मेडिकल पढ़ाई के बारे में बात करते थे। कमीशन प्राप्त करने के बाद सभी ने मिलकर उनके परिवार की सहायता जारी रखने का फैसला किया। वे हर महीने आर्थिक मदद भेजते हैं और समय मिलने पर परिवार से मिलने भी जाते हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रथम अब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका परिवार हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें सपोर्ट देकर हम प्रथम को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं।

