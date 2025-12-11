भाईचारा ! NDA के जवानों ने अपने दिवंगत साथी के परिवार के लिए उठाया ये बड़ा कदम, पेश कर दी मिसाल

डिजिटल डेस्क। नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) के कैडेटों ने अद्भुत इंसानियत और भाईचारे का परिचय दिया है। दिवंगत कैडेट प्रथम महाले के सहपाठियों ने मिलकर आर्थिक सहयोग जुटाया और उनकी छोटी बहन रुजुता की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। 16 अक्टूबर 2023 को बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से प्रथम का निधन हो गया था।

स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन प्रथम प्रतिष्ठित आस्कर स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन थे। उनके अचानक चले जाने से परिवार गहरे सदमे में चला गया। लेकिन उनके साथी कैडेटों ने प्रथम की उस इच्छापूर्ति का संकल्प लिया, जिसमें वह अपनी बहन को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते देखना चाहते थे।