MP के किसानों के लिए खुशखबरी: 22 लाख टन सोयाबीन की खरीद मंजूर, PM Kisan किस्त पर भी बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की अगली किस्त से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत का एलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद को मंजूरी दी।

इस फैसले के तहत सिर्फ मध्य प्रदेश में 22,21,632 टन सोयाबीन खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा।