MP के किसानों के लिए खुशखबरी: 22 लाख टन सोयाबीन की खरीद मंजूर, PM Kisan किस्त पर भी बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की अगली किस्त से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत का एलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद को मंजूरी दी।
इस फैसले के तहत सिर्फ मध्य प्रदेश में 22,21,632 टन सोयाबीन खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा।
अन्य राज्यों में भी खरीद
योजना के तहत तेलंगाना में मूंग और उड़द, ओडिशा में अरहर तथा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद की जाएगी। हालांकि, सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है क्योंकि यहां सोयाबीन उत्पादन ज्यादा है और इसकी खरीद का लक्ष्य सबसे बड़ा रखा गया है।
किसानों के लिए डबल खुशी
सरकार का यह कदम पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले आया है, जिससे किसानों को डबल फायदा होगा। नवंबर में आने वाली अगली किस्त और दाल-तिलहन की सरकारी खरीद दोनों मिलकर प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ देंगे। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN) की अगली किस्त नवंबर में बिहार चुनाव से पहले आ सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है।
