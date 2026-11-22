डिजिटल डेस्क। यदि आप आगामी दिनों में परिवार, रिश्तेदारों या किसी बड़े दल के साथ रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद राहत भरा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने सामूहिक (ग्रुप) और बल्क टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा संशोधन किया है।
नए प्रावधानों के अनुसार, अब एक साथ बुक की जाने वाली बर्थ की अधिकतम संख्या पर लगी पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से शादी समारोह, तीर्थयात्रा, शैक्षणिक भ्रमण और खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए एक साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा जारी नवीन कमर्शियल सर्कुलर के माध्यम से पुराने दिशा-निर्देशों को बदल दिया गया है। इस सुधार का मुख्य बिंदु यह है कि अब सामूहिक आरक्षण में सीटों की संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं रहेगी।
रेलवे प्रशासन का उद्देश्य वास्तविक समूहों की यात्रा को सुगम बनाना और टिकटों की कालाबाजारी या अनावश्यक होर्डिंग को रोकना है। इस नई व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों को मिलेगा:
नए नियमों के तहत दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रमुख आरक्षण कार्यालयों में सामूहिक बुकिंग के फॉर्म सुबह 9:00 बजे से लिए जाएंगे। यह समय आम यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने के एक घंटे बाद तय किया गया है, ताकि सामान्य यात्रियों को टिकट लेने में असुविधा न हो।
आवेदकों को अपना प्रार्थना पत्र सीधे अधिकृत रेलवे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि अनिवासी भारतीयों (NRI) और विदेशी पर्यटकों को पूर्व निर्धारित नियमों के तहत छूट मिलती रहेगी।
यदि कोई समूह वापसी (रिटर्न) का टिकट भी चाहता है, तो वह उसी केंद्र से आवेदन कर सकता है, लेकिन इसे एक स्वतंत्र बुकिंग मानकर अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यह भी पढ़ें- युवाओं के लिए सुनहरा मौका... ONGC में 3,047 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती; ₹12,300 तक मिलेगा मासिक स्टाइपेंड
ग्रुप आरक्षण की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक को सभी यात्रियों का सटीक विवरण उपलब्ध कराना होगा। अधूरी जानकारी या अस्पष्ट कारण होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
|आवश्यक विवरण
|स्पष्टीकरण
|यात्रियों का नाम
|समूह में सफर करने वाले प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम।
|आयु एवं लिंग
|सभी यात्रियों की सही उम्र और जेंडर (पुरुष/महिला/अन्य)।
|आवासीय पता
|यात्रियों का वर्तमान और पूरा पता।
|यात्रा का प्रयोजन
|एक साथ यात्रा करने का ठोस और स्पष्ट कारण।
|सत्यापन
|आवेदन पत्र और यात्री सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर व मुहर।