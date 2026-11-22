डिजिटल डेस्क। यदि आप आगामी दिनों में परिवार, रिश्तेदारों या किसी बड़े दल के साथ रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद राहत भरा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने सामूहिक (ग्रुप) और बल्क टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा संशोधन किया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, अब एक साथ बुक की जाने वाली बर्थ की अधिकतम संख्या पर लगी पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से शादी समारोह, तीर्थयात्रा, शैक्षणिक भ्रमण और खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए एक साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

बर्थ कैप की बाध्यता समाप्त, अधिकारियों को मिले अधिकार दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा जारी नवीन कमर्शियल सर्कुलर के माध्यम से पुराने दिशा-निर्देशों को बदल दिया गया है। इस सुधार का मुख्य बिंदु यह है कि अब सामूहिक आरक्षण में सीटों की संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं रहेगी। मंजूरी की प्रक्रिया: अब मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (CRS) और स्टेशन प्रबंधक को ग्रुप बुकिंग स्वीकृत करने का अधिकार सौंपा गया है। वे आवेदन में दर्ज विवरण और यात्रियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर बिना किसी बर्थ कैप के टिकट जारी कर सकेंगे।

सभी श्रेणियों में लागू: यह व्यवस्था स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सहित सभी कोच श्रेणियों पर प्रभावी होगी। यात्री कन्फर्म, आरएसी (RAC) या वेटिंग लिस्ट की स्थिति में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीमित दायरा: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नियम वर्तमान में केवल दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की ट्रेनों और आरक्षण केंद्रों पर लागू है, इसे संपूर्ण भारतीय रेलवे का नियम न समझा जाए। किन यात्रियों और समूहों को मिलेगा इसका लाभ? रेलवे प्रशासन का उद्देश्य वास्तविक समूहों की यात्रा को सुगम बनाना और टिकटों की कालाबाजारी या अनावश्यक होर्डिंग को रोकना है। इस नई व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों को मिलेगा: पारिवारिक व मांगलिक आयोजन: विवाह समारोह या बारात में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले परिजन और मेहमान।

धार्मिक यात्राएं: तीर्थस्थलों के दर्शन के लिए एक साथ निकलने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे।

शैक्षणिक भ्रमण: स्कूल और कॉलेजों के स्टडी टूर या एजुकेशनल ट्रिप पर जाने वाले छात्र और शिक्षक।

खेल एवं सांस्कृतिक दल: विभिन्न टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली खेल टीमें और कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के समूह। आवेदन का समय और बुकिंग की शर्तें नए नियमों के तहत दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रमुख आरक्षण कार्यालयों में सामूहिक बुकिंग के फॉर्म सुबह 9:00 बजे से लिए जाएंगे। यह समय आम यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने के एक घंटे बाद तय किया गया है, ताकि सामान्य यात्रियों को टिकट लेने में असुविधा न हो।