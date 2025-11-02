खुशखबरी! जनवरी में बढ़ सकती है आपकी सैलरी, सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव

डिजिटल डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ईपीएफओ की अधिकतम मूल वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महीना करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज हैं, हालांकि कर्मचारी और श्रम संगठनों का मानना है कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई और कुशल श्रमिकों के बढ़े वेतन को देखते हुए यह सीमा कम से कम 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह होनी चाहिए।

सकारात्मक रुख अपना रही सरकार सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से इस दिशा में सकारात्मक रुख अपनाया गया है, लेकिन नियोक्ताओं की असहमति के कारण अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। श्रम मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं। हालांकि सभी पक्ष वेतन सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन सीमा 30 से 40 हजार तय करने पर सहमति नहीं बन पाई है।