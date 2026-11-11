दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल पुराने केस में सुनाया अहम फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दादा की संपत्ति पर पोते का दावा कितना जायज है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पिता खुद को विरासत में मिली संपत्ति से अपने बेटे को बाहर रख सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में बताया कि कोई व्यक्ति अपने पिता की पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति में अपने हिस्से का पूर्ण मालिक बन जाता है और वह उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार जता सकता है। इसके बाद पोते से जुड़ी अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि यहां तक कि वो अपने बेटों को भी इससे बाहर रख सकता है।