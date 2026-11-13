ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आधी बर्थ के झंझट से मिलेगा छुटकारा, खत्म हो सकती है RAC सुविधा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने करोड़ों मुसाफिरों के सफर को अधिक आरामदायक बनाने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे लंबे समय से चली आ रही आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) व्यवस्था को समाप्त करने पर गंभीरता से मंथन कर रहा है।

सामान्यतः ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ने पर रेलवे द्वारा आरएसी टिकट जारी किए जाते हैं। इस व्यवस्था में एक ही बर्थ दो यात्रियों को आवंटित कर दी जाती है, जिससे दोनों को आधी-आधी सीट साझा कर सफर करना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्राओं में आधी सीट पर बैठकर या सिमटकर सोना यात्रियों के लिए बेहद थका देने वाला और असुविधाजनक साबित होता है।

पूरे किराए पर आधी सीट देना न्यायसंगत नहीं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दशकों पुराने इस नियम की समीक्षा की जा रही है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि जब यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो उससे टिकट का पूरा शुल्क वसूलना उचित नहीं है। इसी सोच के तहत इस नियम में बदलाव की संभावना तलाशी जा रही है। महिला और पुरुष यात्रियों को होती है सबसे ज्यादा दिक्कत आरएसी टिकट की सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या तब सामने आती है, जब एक ही बर्थ किसी पुरुष और महिला यात्री के नाम पर बुक हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों यात्रियों को असहजता का सामना करना पड़ता है, वहीं चलती ट्रेन में टीटीई के लिए भी ऑप्शनल सीट की व्यवस्था करना किसी चुनौती से कम नहीं होता।