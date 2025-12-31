शादी के मंडप में जब दूल्हा भूल गया सिंदूर, तब Blinkit ने बचाई लाज, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के रहने वाले ऋषि और पूजा की शादी इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है। वायरल वीडियो में दूल्हा ऋषि मेहमानों के सामने मुस्कुराते हुए यह स्वीकार करता नजर आता है कि "एक छोटी सी चीज होती है फेरों के बाद - सिंदूर, जो कि हम लाना भूल गए।" इस बात से एक पल के लिए वहां मौजूद रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था।
सिंदूर के लिए किसी को बाजार भेजने के बजाय, परिवार ने तुरंत Blinkit एप पर सिंदूर का ऑर्डर दिया। महज कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीवरी बॉय सिंदूर का पैकेट लेकर सीधे वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गया। सिंदूर मिलते ही दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी और शादी की रस्में सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।
वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं...
वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि कैसे पूजा और ऋषि की घबराहट को एक त्वरित डिलीवरी ने राहत में बदल दिया। यह घटना दिखाती है कि कैसे डिजिटल इंडिया के दौर में क्विक-कॉमर्स एप्स अब केवल किचन के सामान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में भी मददगार साबित हो रहे हैं।
