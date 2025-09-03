मेरी खबरें
    GST Council 56th Meeting: टूथपेस्ट-शैंपू से लेकर कार-बाइक तक हो जाएंगे सस्ते! Tax स्लैब में भी बड़े बदलाव संभव

    GST Council 56th Meeting: नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 12% और 28% जीएसटी स्लैब (Tax Slab) खत्म करने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इससे टूथपेस्ट, शैंपू, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार-बाइक सस्ते हो सकते हैं, जबकि फ्लाइट टिकट महंगी हो सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 08:15:25 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:43:11 AM (IST)
    HighLights

    1. GST परिषद की 56वीं बैठक शुरू
    2. Tax स्लैब में बदलाव की संभावना
    3. कई उत्पादों पर GST दर घट सकती

    एजेंसी, नई दिल्ली: नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक (GST Council 56th Meeting) बुधवार 3 सितंबर को शुरू होगी। दो दिन चलने वाली यह बैठक विज्ञान भवन में आयोजित हो रही है। इसमें टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। खासतौर पर 12% और 28% जीएसटी स्लैब को समाप्त कर 5% और 18% स्लैब में समाहित करने पर विचार हो सकता है। इससे कई वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं, जबकि कुछ सेवाओं पर कर बढ़ सकता है।

    जीएसटी परिषद की जिम्मेदारी

    जीएसटी परिषद टैक्स दरों, छूटों और अनुपालन उपायों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री, अतिरिक्त सचिव और सीबीईसी के अध्यक्ष भी परिषद में शामिल हैं। कुल मिलाकर परिषद में 33 सदस्य हैं।

    क्या हो सकता है बड़ा फैसला

    बैठक का सबसे अहम मुद्दा जीएसटी स्लैब में बदलाव है। वर्तमान में 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब हैं। परिषद 12% और 28% स्लैब को खत्म करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत 12% वाली अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं 5% स्लैब में और 28% वाली वस्तुएं 18% स्लैब में लाई जा सकती हैं।

    क्या होगा सस्ता

    अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो टूथपेस्ट, शैंपू, टैल्कम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद जैसे टीवी और एसी, और कार-बाइक जैसी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आ सकता है।

    क्या होगा महंगा

    हालांकि, कुछ सेवाओं पर टैक्स बढ़ सकता है। खासकर फ्लाइट टिकट पर टैक्स दर में वृद्धि संभव है। इसके अलावा, तंबाकू और अन्य लग्जरी उत्पादों जैसे 'सिन प्रोडक्ट्स' पर 40% टैक्स को यथावत बनाए रखने की उम्मीद है।

    सुधारों की समयसीमा

    यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत नए सुधारों को अक्टूबर की शुरुआत तक लागू करने की समयसीमा तय कर रखी है। इस कारण इस बैठक से बड़े फैसले निकलने की उम्मीद और बढ़ गई है।

    राज्यों की भागीदारी

    बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। यह भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी परिषद में निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। राज्यों का समर्थन मिलने पर टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं।

    कुल मिलाकर, जीएसटी परिषद की यह 56वीं बैठक न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आ सकती है बल्कि भारतीय कर व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाने में भी अहम साबित हो सकती है।

