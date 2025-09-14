Price Cut: 70 से अधिक दवाओं पर घटा GST, 22 सितंबर से दवा-इंश्योरेंस-FMCG और ऑटोमोबाइल सस्ते, कंपनियों को सख्त निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली: 22 सितंबर से दवा, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल्स और FMCG उत्पादों के दाम कम (Price Cut) हो जाएंगे। सरकार ने सभी दवा निर्माता और मेडिकल उपकरण कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में हुई कटौती (GST Rate Cut) का लाभ उपभोक्ताओं तक उसी दिन से पहुंचाएं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और कंपनियों को इसके लिए पुराना स्टॉक वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे आम आदमी को राहत की सास मिलेगी।

दवाओं और उपकरणों पर राहत 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 70 से अधिक दवाओं पर जीएसटी घटाने या पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। अब तक 12 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाली कई दवाओं और उपकरणों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इस फैसले से कैंसर, डायबिटीज और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाएं सस्ती होंगी।