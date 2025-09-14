मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Price Cut: 70 से अधिक दवाओं पर घटा GST, 22 सितंबर से दवा-इंश्योरेंस-FMCG और ऑटोमोबाइल सस्ते, कंपनियों को सख्त निर्देश

    New GST Rates: 22 सितंबर यानी Navratri से दवा, मेडिकल उपकरण, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल और FMCG उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी। सरकार ने दवा कंपनियों और इंश्योरेंस प्रदाताओं को जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 70 से अधिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी घटाया या हटाया (Price Cut) गया है। इससे आम आदमी पर बोझ कम होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 08:27:36 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 09:20:07 AM (IST)
    Price Cut: 70 से अधिक दवाओं पर घटा GST, 22 सितंबर से दवा-इंश्योरेंस-FMCG और ऑटोमोबाइल सस्ते, कंपनियों को सख्त निर्देश
    GST Rates Cut: 22 सितंबर से दवा, ऑटोमोबाइल्स और FMCG उत्पादों के दाम कम हो जाएंगे

    HighLights

    1. दवाओं पर घटा GST, जनता को राहत
    2. इंश्योरेंस से खत्म हुआ GST का बोझ
    3. जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू

    एजेंसी, नई दिल्ली: 22 सितंबर से दवा, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल्स और FMCG उत्पादों के दाम कम (Price Cut) हो जाएंगे। सरकार ने सभी दवा निर्माता और मेडिकल उपकरण कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में हुई कटौती (GST Rate Cut) का लाभ उपभोक्ताओं तक उसी दिन से पहुंचाएं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और कंपनियों को इसके लिए पुराना स्टॉक वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे आम आदमी को राहत की सास मिलेगी।

    naidunia_image

    दवाओं और उपकरणों पर राहत

    3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 70 से अधिक दवाओं पर जीएसटी घटाने या पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। अब तक 12 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाली कई दवाओं और उपकरणों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इस फैसले से कैंसर, डायबिटीज और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाएं सस्ती होंगी।

    दवा निर्माता कंपनियों ने समय कम होने की वजह से एमआरपी बदलने और पुराना स्टॉक हटाने में असमर्थता जताई थी। इस पर नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने निर्देश दिया कि कंपनियां 22 सितंबर से हर हाल में उपभोक्ताओं को नई दरों का लाभ दें। इसके लिए कंपनियों को अपने डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को विज्ञापन और नोटिस के जरिए सूचित करना होगा।

    इंश्योरेंस पर भी बड़ा फैसला

    लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी भी 22 सितंबर से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। कई इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी से ग्राहकों को यह लाभ देना शुरू कर दिया है। कंपनियां ग्राहकों को स्पष्ट बता रही हैं कि 22 सितंबर के बाद सक्रिय होने वाले इंश्योरेंस पर उन्हें कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

    हालांकि, 22 सितंबर से पहले शुरू किए गए इंश्योरेंस पॉलिसियों पर पुरानी दर से ही भुगतान करना होगा। वहीं, जिन उपभोक्ताओं की पॉलिसी का रिन्युअल 22 सितंबर के बाद है, उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी। लेकिन यदि रिन्युअल की तारीख 22 सितंबर से पहले है और भुगतान बाद में किया गया, तो जीएसटी लगेगा।

    उपभोक्ताओं को सीधा लाभ

    सरकार का कहना है कि इस निर्णय से आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। दवा और इंश्योरेंस पर खर्च कम होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ होंगी। साथ ही ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर में कीमतों की गिरावट से रोजमर्रा के खर्च भी घटेंगे।

    यह भी पढ़ें- New GST Rate: 22 सितंबर से पान मसाला से लेकर बाइक-कार तक के बढ़ जाएंगे दाम, देखें पूरी लिस्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.