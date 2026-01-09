गुजरात के राजकोट में लगातार भूकंप के झटके, 11 घंटे में 7 बार हिली धरती

डिजिटल डेस्क। गुजरात के राजकोट जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के लगातार झटकों से दहशत का माहौल बन गया। जेतपुर, धोराजी, उपलेटा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में करीब 11 घंटे के भीतर सात बार धरती डोली। सबसे तेज झटका सुबह 6:19 बजे 3.8 तीव्रता का दर्ज किया गया। बार-बार आ रहे झटकों के चलते लोग घरों से बाहर निकलकर खेतों और खुले स्थानों की ओर भागते नजर आए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी।

इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 6:19 बजे से 8:34 बजे के बीच सात भूकंपीय झटके रिकॉर्ड किए गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।