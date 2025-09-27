मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Accident: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच की मौके पर मौत

    Thar Road Accident: गुरुग्राम के दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पांच जिंदगियां छीन लीं। सुबह करीब 4:30 बजे झाड़सा फ्लाईओवर के पास एक ब्लैक थार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:51:45 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 09:58:01 AM (IST)
    Accident: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच की मौके पर मौत
    गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर थार दुर्घटनाग्रस्त, पांच की मौके पर मौत

    HighLights

    1. गुरुग्राम हाईवे पर बड़ा हादसा
    2. डिवाइडर से टकराई थार 5 मरे
    3. ओवरस्पीड से सड़क सुरक्षा सवालों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह लगभग 4:30 बजे एक ब्लैक थार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

    naidunia_image

    थार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें तीन युवक और तीन युवतियां शामिल थीं। यह गाड़ी दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार, हादसे की वजह ओवरस्पीड रही। गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और थार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

    naidunia_image

    यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ओवरस्पीडिंग के खतरों पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रफ्तार पर नियंत्रण रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

    यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: 12 दिन में भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन, Bharat Gaurav Train का जानिए किराया और रूट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.