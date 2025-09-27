Accident: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच की मौके पर मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह लगभग 4:30 बजे एक ब्लैक थार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
थार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें तीन युवक और तीन युवतियां शामिल थीं। यह गाड़ी दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, हादसे की वजह ओवरस्पीड रही। गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और थार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ओवरस्पीडिंग के खतरों पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रफ्तार पर नियंत्रण रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
