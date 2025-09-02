गुरुग्राम में भारी बारिश से रोड बनी तालाब! दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 18km लंबा जाम, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क: गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में हुई 160 मिमी बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लगातार वर्षा के कारण जिले की लगभग सभी सड़कें जलमग्न हो गईं। दिल्ली-जयपुर हाईवे की दोनों लेन पर करीब 18 किलोमीटर लंबा जाम (Gurugram Heavy Rain Traffic Jam) लगा रहा, जिसमें ट्रक, बसें और कारें आधी रात के बाद तक फंसी रहीं।
मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम तहसील में 138 मिमी, वजीराबाद में 153 मिमी, कादीपुर और हरसरु में 160-160 मिमी, बादशाहपुर में 99 मिमी, सोहना में 42 मिमी, मानेसर और फर्रुखनगर में 44-44 मिमी तथा पटौदी में 28 मिमी बारिश दर्ज की गई।
तेज वर्षा से शीतला माता रोड, सेक्टर-10A, सेक्टर-37D, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक और सोहना रोड पर जलभराव की स्थिति बन गई। वाहनों की रफ्तार रेंगने जैसी हो गई। वहीं हाईवे पर हालत और भी गंभीर रही, जहां देर रात तक लोग जाम में फंसे रहे।
डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने सभी कॉरपोरेट और प्राइवेट दफ्तरों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। साथ ही स्कूलों को दो सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बारिश से पहले नाले-नालियों की सफाई नहीं की गई और पंपिंग सेट भी जगह-जगह नहीं लगाए गए। परिणामस्वरूप शहर के कई हिस्सों में देर रात तक लोग पानी और जाम से जूझते रहे।
नगर निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि जलभराव वाले इलाकों में टीमें तैनात की गई हैं और पानी की निकासी का कार्य किया जा रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण राहत मिलने में समय लग सकता है।
