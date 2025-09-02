गुरुग्राम में भारी बारिश से रोड बनी तालाब! दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 18km लंबा जाम, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क: गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में हुई 160 मिमी बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लगातार वर्षा के कारण जिले की लगभग सभी सड़कें जलमग्न हो गईं। दिल्ली-जयपुर हाईवे की दोनों लेन पर करीब 18 किलोमीटर लंबा जाम (Gurugram Heavy Rain Traffic Jam) लगा रहा, जिसमें ट्रक, बसें और कारें आधी रात के बाद तक फंसी रहीं।

मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम तहसील में 138 मिमी, वजीराबाद में 153 मिमी, कादीपुर और हरसरु में 160-160 मिमी, बादशाहपुर में 99 मिमी, सोहना में 42 मिमी, मानेसर और फर्रुखनगर में 44-44 मिमी तथा पटौदी में 28 मिमी बारिश दर्ज की गई।