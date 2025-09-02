मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुरुग्राम में भारी बारिश से रोड बनी तालाब! दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 18km लंबा जाम, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी

    Gurugram Traffic Jam: गुरुग्राम में 24 घंटे में 160 मिमी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। दिल्ली-जयपुर हाईवे (Delhi Jaipur Highway) पर रातभर 18 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जलभराव के कारण शहर की प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। प्रशासन ने स्कूल बंद करने और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 10:27:23 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 10:35:50 AM (IST)
    गुरुग्राम में भारी बारिश से रोड बनी तालाब! दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 18km लंबा जाम, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी
    भारी बारिश के बाद के दिल्ली-जयपुर हाईवे की दोनों लेन पर लगा करीब 18 किलोमीटर लंबा जाम

    HighLights

    1. गुरुग्राम में 160 मिमी बारिश
    2. हाईवे पर 18 किमी लंबा जाम
    3. स्कूल बंद और वर्क फ्रॉम होम

    डिजिटल डेस्क: गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में हुई 160 मिमी बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लगातार वर्षा के कारण जिले की लगभग सभी सड़कें जलमग्न हो गईं। दिल्ली-जयपुर हाईवे की दोनों लेन पर करीब 18 किलोमीटर लंबा जाम (Gurugram Heavy Rain Traffic Jam) लगा रहा, जिसमें ट्रक, बसें और कारें आधी रात के बाद तक फंसी रहीं।

    naidunia_image

    मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम तहसील में 138 मिमी, वजीराबाद में 153 मिमी, कादीपुर और हरसरु में 160-160 मिमी, बादशाहपुर में 99 मिमी, सोहना में 42 मिमी, मानेसर और फर्रुखनगर में 44-44 मिमी तथा पटौदी में 28 मिमी बारिश दर्ज की गई।

    तेज वर्षा से शीतला माता रोड, सेक्टर-10A, सेक्टर-37D, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक और सोहना रोड पर जलभराव की स्थिति बन गई। वाहनों की रफ्तार रेंगने जैसी हो गई। वहीं हाईवे पर हालत और भी गंभीर रही, जहां देर रात तक लोग जाम में फंसे रहे।

    naidunia_image

    वर्क फ्रॉम होम की एडवाइस

    डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने सभी कॉरपोरेट और प्राइवेट दफ्तरों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। साथ ही स्कूलों को दो सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    पानी और जाम से जूझ रहे लोग

    स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बारिश से पहले नाले-नालियों की सफाई नहीं की गई और पंपिंग सेट भी जगह-जगह नहीं लगाए गए। परिणामस्वरूप शहर के कई हिस्सों में देर रात तक लोग पानी और जाम से जूझते रहे।

    नगर निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि जलभराव वाले इलाकों में टीमें तैनात की गई हैं और पानी की निकासी का कार्य किया जा रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण राहत मिलने में समय लग सकता है।

    यह भी पढ़ें- UP में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, बिजली गिरी...घर-खेत डूबे; रेल यातायात प्रभावित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.