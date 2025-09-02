UP में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, बिजली गिरी...घर-खेत डूबे; रेल यातायात प्रभावित

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश (Weather Update) ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीते रविवार से जारी बरसात के कारण अलग-अलग जिलों में हादसों से कई लोगों की मौत हो गई है। इनमें मेरठ और मुरादाबाद में करीब सात लोग बिजली गिरने से मर गए, जबकि प्रयागराज, बहराइच और गोंडा में बारिश जनित हादसों में भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया। हालात को देखते हुए अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद और पीलीभीत में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद (School Closed Heavy Rain) कर दिए गए हैं।

IMD ने अगले 24 घंटों के दी चेतावनी मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मॉनसून की ट्रफ लाइन इस समय यूपी के ऊपर सक्रिय है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभाव डाल रहा है। फुरसतगंज (अमेठी) में 171.3 मिमी, अलीगढ़ में 153.4 मिमी और संभल में 146 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बरेली, सरधना (मेरठ), पटियाली (कासगंज) और आंवला (बरेली) में भी 125 मिमी तक बारिश हुई।