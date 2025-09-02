मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, बिजली गिरी...घर-खेत डूबे; रेल यातायात प्रभावित

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली गिरने और सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद और पीलीभीत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। IMD ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी जारी

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 07:20:26 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 07:20:26 AM (IST)
    UP में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, बिजली गिरी...घर-खेत डूबे; रेल यातायात प्रभावित
    UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से भारी तबाही
    2. अलीगढ़-मुरादाबाद में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा
    3. कई स्कूल बंद, रेल सेवा पर भी बुरा असर

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश (Weather Update) ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीते रविवार से जारी बरसात के कारण अलग-अलग जिलों में हादसों से कई लोगों की मौत हो गई है। इनमें मेरठ और मुरादाबाद में करीब सात लोग बिजली गिरने से मर गए, जबकि प्रयागराज, बहराइच और गोंडा में बारिश जनित हादसों में भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया। हालात को देखते हुए अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद और पीलीभीत में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद (School Closed Heavy Rain) कर दिए गए हैं।

    naidunia_image

    IMD ने अगले 24 घंटों के दी चेतावनी

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मॉनसून की ट्रफ लाइन इस समय यूपी के ऊपर सक्रिय है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभाव डाल रहा है। फुरसतगंज (अमेठी) में 171.3 मिमी, अलीगढ़ में 153.4 मिमी और संभल में 146 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बरेली, सरधना (मेरठ), पटियाली (कासगंज) और आंवला (बरेली) में भी 125 मिमी तक बारिश हुई।

    लखनऊ में सोमवार सुबह तक 53 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर का तापमान 4.4 डिग्री घटकर 29.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अलीगढ़ में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया जब सितंबर के पहले दिन 44 मिमी बारिश हुई। रामघाट रोड पर सैकड़ों दुकानों में पानी भर गया और कई जगहों पर नाव चलानी पड़ी।

    रेल यातायात प्रभावित

    मुरादाबाद में लगातार बारिश से रेल यातायात प्रभावित हुआ और एक दर्जन से अधिक ट्रेनें विलंब से चलीं। पीलीभीत में खेतों में पानी भरने से फसलें डूब गईं, जबकि मथुरा में शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सहारनपुर के हथिनीकुंड बैराज से 3.39 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे मथुरा और आगरा में संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

    फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगापार के दर्जनों गांव टापू बन गए हैं और लोग नाव-स्टीमर से आवाजाही करने को मजबूर हैं। प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घट तो रहा है लेकिन बेहद धीमी गति से।

    यह भी पढ़ें- UP Scholarship 2025-26: आवेदन प्रक्रिया शुरू...जानें शेड्यूल, डॉक्युमेंट्स, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट्स

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.